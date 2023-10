Náročné chvíle slovenskej herečky: Brutalita v Izraeli... Zachraňovala rodinu z vojnového pekla!

Yvetta Blanarovičová (Zdroj: Instagram YB)

Sociálne siete sú aktuálne plné príspevkov, ktoré vyjadrujú solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia vo vojnovom konflikte. Herečka Yvetta Blanarovičová sa k izraelskej situácii nijako nevyjadrovala. Rovno pomáhala...

Vyplynulo to zo slov bývalého českého premiéra Andreja Babiša, ktorý ju spomenul vo svojom prejave na pôde snemovne. „Nechcela som o tom hovoriť, chcela som to riešiť v tichosti. Ani môj syn to nevie,” povedala portálu expres.cz slovenská umelkyňa.

(Zdroj: Instagram Y.B.)

Tá s Babišom spolupracuje už nejaký čas v rámci svojej dobročinnej organizácie, a tak ho teraz zalarmovala, keď jej známi uviazli v Izraeli. „Nie sú to moji pokrvní príbuzní. Ide o štvorčlennú rodinu, ktorá žije už niekoľko rokov v Izraeli. Majú dve deti a Innu beriem ako svoju sestru,. Je to moja srdcová rodina. Ich maminka žije v Prahe a keď som videla, ako sa zrútila, tak som nevedela, na koho sa obrátiť. Poprosila som teda Andreja a on ma navigoval na veľvyslanectvo v Tel Avive. Štyri dni sme išli ako mašiny,” opísala.

Ministrovi zahraničia sa totiž podarilo dostať preč z Izraela len malú hŕstku ľudí. „Nevedeli sme, či budú vypravené ďalšie lietadlá a koľko ich bude. Vedeli sme, že to musíme stihnúť do piatku, pretože Hamas vyhlásil, že sa bude diať niečo šialené. Bola som vyplašená a vedela som, že im ide o život. Ten masaker, čo sa tam odohráva, si nikto z nás nevie predstaviť,” povedala herečka.

Nepovažuje sa však za hrdinku. Podľa Yvetty by sa každý snažil pomôcť. „Je to normálna ľudskosť. Dostať ľudí z vojnového pekla. Nie je to žiadne hrdinstvo. Je mi z toho stále úzko a dýcham zhlboka. Keď som zistila, že nasadli na lietadlo, bola som taká šťastná... Bohužiaľ ale ostatní nemali toľko šťastia. Ich susedia prišli o deti, maminky aj kamarátov. Taká forma brutality a prišlo to ako rana z nebies. Snažili sme sa pomôcť,” povedala Blanarovičová so slzami v očiach.

(Zdroj: Instagram YB)