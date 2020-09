Namiesto narodeninovej oslavy nemocnica: Slovenská herečka skončila v bolestiach!

PRAHA - Slovenská herečka Yvetta Blanarovičová na svoj vek absolútne nevyzerá. No zdá sa, že občas jej telo pripomenie, že už nemá 30. Presne na svoje včerajšie 57. narodeniny skončila umelkyňa pôsobiaca v Česku na infúziách v nemocnici.

„Namiesto torty infúzia do žily. Namiesto koncertu lôžko. A všetko je v priebehu sekundy naruby. A to som chcela oslavovať,” zverila sa herečka fanúšikom na sieti Instagram, kam pridala ja krátke video priamo z nemocničnej postele.

Zdroj: TV Barrandov

Dôvodom, prečo skončila na infúziách, bolo takzvané seknutie v krížoch. „Balila som si veci, zohla som sa po tašku a skončila som na kolenách. Iba ma pálilo v chrbte, zostala som tam visieť a nemohla som sa narovnať,” opísala Blesku Yvetta.

Hoci na svoj vek ani náhodou nevyzerá, zdá sa, že telo sa jej rozhodlo pripomenúť, že už nemá 20 ani 30. Nestalo sa to totiž prvý raz. „Už je to druhýkrát. Prvý raz sa mi to stalo v máji, ale myslela som, že som stuhla z toho, že som nemohla pracovať. Robili mi magnetickú rezonanciu, na ktorej vyšlo, že je všetko v poriadku,” zverila sa herečka.

Tá mala po 7 mesiacoch vystupovať práve v deň svojich narodenín, na čo sa nesmierne tešila. Plány jej však absolútne nevyšli. želáme skoré vyzdravenie.