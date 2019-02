Šokujúce informácie o synovi Heleny Růžičkovej (†43): Dvíhať ho muselo 6 hasičov a... Pokus o VRAŽDU!

Jiří Růžička zomrel 20. februára 1999 - podľahol následkom mozgovej mŕtvice. Tie však vôbec nemuseli byť také fatálne, keby herec nebol extrémne obézny. Zdravotné problémy syna legendárnej Heleny Růžičkovej pritom začali zdanlivo neškodným prasknutým vredom na dvanástniku. Stalo sa tak v byte samotnej herečky.

„Jirka skolaboval medzi dverami od záchoda a zasekol sa tam. Keď ale prišla záchranka, saniťáci ho nedokázali naložiť a vyniesť z bytu. Tak bol tlstý. Čakalo sa preto na hasičov, ale než došli, jeho stav už bol kritický,“ zaspomínal si hercov kamarát. Růžička potom trávil čas striedavo v nemocnici a v starostlivosti svojej mamy. „Jirku v nemocnici v Slaném chodilo denne obracať šesť hasičov. Dávala som im tisícku denne. Bol tam skoro štvrť roka. Personál ho nezdvihol,“ priznala v tom čase herečka.

Šokujúcou informáciou sú tiež slová o tom, že Jirku sa vraj v plzeňskej nemocnici pokúsili zavraždiť. A dôvodom mala byť jeho slávna matka. „Jirkov stav sa v plzeňskej nemocnici veľmi zhoršil. Po mŕtvici nemohol hovoriť a len písal, mal tracheotómiu. Neskôr nám písal, že keď sme odišli, v noci k nemu chodila jedna zdravotná sestra a pchala mu buničinu do hadičiek, ktoré privádzali kyslík a potrebné lieky. Vraj to robila preto, že som kandidovala za KSČM do Senátu a hovorila mu, že jej rodičia trpeli a umierali v komunistickom lágri a tvoja mama za nich kandiduje, tak ty tiež skapeš,“ hovorila samotná Růžičková, ktorá svojho syna prežila len o tri roky.