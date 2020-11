Slovenská speváčka skončila v rukách záchranárov: Otvorená spoveď o zákernom ochorení!

Sú mladí, úspešní a človek by si povedal, že v súkromí žijú rozprávkový život. Lenže to, čo sa deje v ich hlave a za zatvorenými dverami častokrát nikto nevie. Bojom s panickou úzkosťou či tetániou, ktorými v súčasnosti aj kvôli aktuálnej situácii trpí čoraz viac ľudí, si už prešli napríklad komička Evelyn, moderátorka Jasmina Alagič či speváčka Ronie. A práve ona otvorene prehovorila o tom, s čím všetkým sa musela popasovať a ako sa jej podarilo opäť začať žiť plnohodnotný život.

„Začalo to niekedy v 17-tich. Bolo to v období, keď som začala poriadne spievať, už sme mali koncerty, boli sme so skupinou v talentovej šou. Bol tam veľký tlak, veľa stresu. A zrazu ako keby ten organizmus to už nezvládol a muselo to niekde vybuchnúť. Lenže to neprišlo formou fyzickej choroby, ale psychickej," začala svoje rozprávanie v rozhovore pre TV Bratislava talentovaná brunetka.

Ronie otvorene priznala, že svojho času musela jesť antidepresíva. Takýto život však nechcela a svoj boj napokon vyhrala Zdroj: Instagram Ronie

Priznala, že keď nastúpili prvé príznaky, absolútne netušila, čo sa s jej telom a hlavou odrazu deje. „Zrazu veľké strachy z ničoho, nebol to opodstatnený stres, ale bol tak obrovský, že som nevedela čo sa deje. Takže ja som s týmto skončila u psychiatra - od obvodnej až k psychiatrovi. A tam mi povedali, že mám úzkostnú poruchu," povedala Ronie. S tým súviseli aj známe panické ataky.

Keď prišlo k prvému, tak ako mnohí ďalší si myslela, že prekonáva infarkt. „Prvý panický atak som mala, keď som si prestala cítiť ruky a nohy, mala som strašne zovreté hrdlo a nemohla som dýchať. My sme volali sanitku v ten deň, lebo ja som nevedela, nikdy som sa s tým nedostala do styku, že existuje úzkosť alebo tetánia. Ja som si myslela s rodinou, že mám infarkt. Takže sme volali záchranku a oni mi oznámili, že to bol pravdepodobne panický atak, lebo inak bolo všetko v poriadku a bolo to vraj vyvolané v mozgu," vysvetlila a dodala, že jej boli odporučené antidepresíva.

Dnes môže Ronie vďaka svojej vnútornej sile a nastaveniu opäť plnohodnotne žiť a pracovať na svojej kariére Zdroj: Vlado Anjel

Lenže na liekoch skončiť nechcela, a tak sa rozhodla pre inú cestu, vďaka ktorej môže dnes opäť plnohodnotne žiť a rovnako aj naplno pracovať na svojej sľubnej speváckej kariére. „Ja som naprv vyradila také tie stresujúce faktory. Veľmi som obmedzila telefón. Musela som si v hlave uvedomiť, že ide o mňa. Vyradila som nočné žúrky a veci, ktoré tak či tak neprospievajú organizmu. A neskôr som hľadala možnosti, chcela som ísť do hĺbky. Okamžite ako som mohla, som vyradila antidepresíva. Radšej som hľadala alternatívy - vyliečiť to telo, nie iba to potlačiť. Cez dýchanie až po meditácie a rôzne cvičenia," povedala na záver Ronie s tým, že práve zmena životného štýlu a vnútorného nastavenia boli to, čo skutočne potrebovala.