Slovenská herečka po 3 rokoch vzťahu s politikom: Aha, ako vyzerá vo svadobnom!

Keď sa v neskorých nočných hodinách herečka Bronislava Kováčiková pochválila v príbehu na sieti Facebook fotografiou vo svadobných šatách, mnohým prišli na um najmenej dve otázky: Skúšala si šaty na vlastnú svadbu? Bude veselica už túto sobotu?

Nikto by sa svadbe zrejme ani nečudoval, keďže s Gáborom Grendelom tvorí pár už viac ako tri a pol roka. Prvýkrát sa ich vzťah prevalil začiatkom roka 2018, no to už boli hrdličky spolu trištvrte roka.

Zdroj: Break

Fanúšikov tejto dvojice však musíme sklamať. Zverejnené šaty si veru Broňa na svoj veľký deň D nechystala. „Išlo o fotenie pre nový salón, novootvorený ateliér,” prezradila nám herečka. Nuž, jednoznačne jej to ale v bielom pristalo. Nechajme sa prekvapiť, kedy si bude skúšať róbu na vlastnú svadbu.