Nedokážeš NIČ! Herec Kemka naložil premiérovi Igorovi Matovičovi: VIDEO spred 8 rokov hitom internetu!

Premiér Igor Matovič prebral vládu v neľahkom období. Na Slovensku a všade vo svete už zúrila pandémia koronavírusu, ktorá aktuálne udrela v druhej vlne. Okrem bežných politických záležitostí tak musí riešiť aj preventívne opatrenia, ktoré by mali spomaliť alebo v ideálnom prípade úplne zastaviť šírenie zákerného vírusu.

Tie však často nie sú úplne najšťastnejšie, a tak na premiéra začínajú mať ťažké srdce aj tí, ktorí mu v začiatkoch jeho vlády fandili. Niet preto divu, že sa aktuálne internetom začalo šíriť video spred 8 rokov. A pomaly sa z neho stáva hit. Herec Juraj Kemka v ňom totiž poslancovi poriadne nakladá. Aj keď teda nie priamo jemu...

Zdroj: TV MARKÍZA

Ide totiž o zábery z kedysi obľúbenej šou Partička. Dvojica v zložení Juraj Kemka a Robo Jakab, hádajú mená, ktoré majú napísané na papieri prilepenom na čele. Druhý zo spomínaných tam mal uvedené „Igor Matovič“. No a jeho kolega mal za úlohu, ho svojimi odpoveďami naviesť na identifikáciu tohto mena.

Celé to nabralo grády, keď sa Jakab opýtal či niečo dokáže. „Nedokážeš nič! Nič si nedokázal, len sa presúšaš s tým zemitým pred kamerami. Vybavené šlus!“ zahlásil Kemka, čím narážal na Matovičove večné spory s Alojzom Hlinom. Celé to už len zaklincoval odpoveďou na ďalšiu otázku: „A prečo ma pozerajú ľudia, keď nič nedokážem?“ „Lebo ľudia sú sprostí!“ odznie vo videu.

Video po ôsmich rokoch vytiahla facebookova stránka Absurdity z reality a za pár dní má viac ako 9 tisíc lajkov, takmer 300 komentárov a 20 tisíc zdieľaní. „Neviem, kedy naposledy som plakal od smiechu,“ píše istý Roman. „Nemám rád Kemku, ale toto je top videjko,“ pridal sa Lukáš a ďalší z komentujúcich by prijal viac takýchto scén. „Výborné, takto to funguje vo vyspelých štátoch. Kritika politiky formou satiry. Kľudne by som to zaradil na koniec večerných správ!“