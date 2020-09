Z USA ich vyhnali rasové nepokoje a teraz... Ďalšia tvrdá rana, Belohorcovej muž pení od zlosti!

MIAMI - Podľa slov Vlastu Hájeka sa situácia v USA tak otočila, že on ako beloch sa tam necíti bezpečne. Preto manželku Zuzanu Belohorcovú a deti poslal do Španielska a čoskoro sa poberie za nimi. A medzitým sa prihodila ďalšia udalosť, ktorá ho v tomto rozhodnutí utvrdila.

Po smrti Georga Floyda, ktorý zomrel po neprimeranom zásahu policajtov, sa v USA konali mnohé protesty a poukazovalo sa na brutalitu mužov zákona voči obyvateľom tmavej pleti. Nakoniec sa ale situácia evidentne vyhrotila opačným smerom.

„Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym,“ vyjadril sa manžel Zuzany Belohorcovej. Rodina sa preto rozhodla presídliť sa do Španielska. Bývalá moderátorka tam už býva so svojimi dvomi deťmi, keďže museli nastúpiť do školy.

Zdroj: Instagram Z.B.

Vlastimil Hájek zatiaľ ešte zostal v Miami, aby doriešil záležitosti okolo svojho podnikania aj predaja domu, ktorý tam vlastnia. A čakala ho ďalšia rana! Prišiel totiž o vodné skútre. „Minulý týždeň nám z garáže (stráženej a mala závoru) ukradli tieto dva Jetski! To je už druhý raz, čo mi tu na South Beach ukradli Jetski! prvýkrát to bolo v Portofino building a teraz z našej kancelárie. Hádajte, akej farby pleti boli zlodeji v oboch prípadoch! Dnes sme dostali k dispozícii zábery z policajných kamier. F**k! No comment!” rozčúlil sa Hájek na sieti Instagram.

Zdroj: Instagram VH