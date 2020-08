Český herec je na tom psychicky zle: Snúbenica mu zomrela tesne pred svadbou... Nezvláda prácu!

Ladislav Frej s partnerkou Gabrielou

Zdroj: Profimedia

PRAHA - Obrovské nešťastie! Český herec Ladislav Frej (78) sa čoskoro mal ženiť. So snúbenicou Gabrielou (†56) mali už vybratý dátum svadby, no osud to zariadil všetko inak. Tmavovláska totiž pred jedenástimi dňami náhle podľahla zákernej chorobe. So smrťou svojej milovanej sa známy Čech nevie vyrovnať. Je na tom psychicky zle, nezvláda prácu!