KORONAVÍRUS V SLOVENSKOM ŠOUBIZNISE: Pozitívna je prvá modelka... Šokujúce svedectvo o postupe úradov!

Ešte predtým, ako nám slovenská kráska poskytla informácie o celej situácii, si kvôli budúcim pracovným povinnostiam vyžiadala anonymitu, keďže v súvislosti s pracovnými povinnosťami nechce, aby bolo jej meno spájané s koronavírusom. Tým sa nakazila v známom bratislavskom klube počas piatkovej noci s priateľmi.

„Boli sme s kamarátmi vo VIP zóne a všetci, ktorí sme tam boli, sme pozitívni. Všetci sme to zistili v inom čase. Ja som bola prvá, pretože som išla na testy kvôli práci. Mala som nakrúcať v zákulisí jedného podujatia a všetkých nás kvôli bezpečnosti poslali na test. Na testoch som bola v nasledujúcu stredu,” povedala nám s tým, že o pozitívnych výsledkoch bola informovaná nasledujúci deň.

Slovenská modelka je pozitívna na koronavírus. Infikovala sa v známom bratislavskom klube. Zdroj: Getty Images

Počas ochorenia nepociťovala žiadne príznaky, prvé dni, keď ešte ani nevedela, že má koronavírus, boli len mierne. „Po tom piatku mi bolo až v utorok, stredu a vo štvrtok tak ťažko, ale skôr tak, že som sa cítila unavená a vyčerpaná. Ale prisudzovala som to tomu, že som mala ťažký týždeň v práci. Plus som alergická na klímu a v kancelárii sme ju mali pustenú. Takže ja som si myslela, že som taká oťapená z toho. Najväčšie „ťažkosti“, ktoré som mala, teda boli, že ma bolela hlava a cítila som sa slabá,” opísala pre Topky s tým, že mala aj črevné problémy, no nevie, či ich prisudzovať korone alebo stresu.

Ešte viac ako to, že je pozitívna, našu modelku ale napokon šokoval postup úradov. Vyjadrenie toho, čo nasledovalo, uvádzame v plnom znení:

"Výsledky mi prišli hneď na druhý deň. Informácie od štátu o tom, čo ďalej, som nemala vôbec žiadne. Prvý, kto mi volal, bola kriminálna polícia. Pýtali sa, či som bola niekde v zahraničí a či tuším, kde som sa mohla nakaziť, či som sa stretla s niekým, kto bol nakazený, nič som sa od nich ale nedozvedela. Volali mi potom ešte raz, no a až po nich mi neskôr volala pani z Úradu verejného zdravotníctva. Chcela odo mňa mená ľudí, s ktorými som sa stretla, oznámila mi, že musím zostať v karanténe po dobu 14-tich dní.

Bola som, samozrejme, vystrašená, nevedela som, čo sa bude diať. Pýtala som sa na veci okolo postupu a podobne, no ona mi na nič nevedela odpovedať, nedala mi žiadne informácie. Iba že mám zavolať svojej lekárke. Tej som sa nevedela dovolať tri dni, reagovala až na mail, kde som napísala, že som pozitívna a potom mi zavolali. Lenže ani oni mi nevedeli povedať žiadne informácie, jediné, čo ich zaujímalo, bolo, či ma majú dať na PN-ku.

Potom sme riešili, či máme ísť pri konci karantény aj na ďalší test, alebo teda ako to funguje. Takže sme opäť volali na ÚVZ, lenže pani mi opäť nevedela dokopy povedať nič. Povedala, že pokiaľ som bola pozitívne testovaná, nepotrebujem ísť na ďalší test, že mne automaticky končí karanténa s tým dátumom, ktorý mi napísali v oficiálnom maile,” opísala nám slovenská kráska, ktorá sa napokon rozhodla absolvovať test na protilátky na vlastné náklady. Opis toho, ako napokon celú situáciu vyriešila a ďalšie prekvapujúce správy z testov na protilátky, ktoré si dala vyhotoviť, vám prinesieme už čoskoro.