Prsaňa z jojkárskej šou: Prsia, pery, celá prerobená... Bola som sprostá!

Zuzana Žilinčíková, dnes známa z Nákupných maniačok či šou Take me out, sa živila ako príležitostná modelka, keď nás v roku 2015 informovala, že si ide dať urobiť väčšie prsia ako Zuzana Plačková. Po tom, čo si dala voperovať najprv 300 ml silikónu a neskôr 600, napokon skončila pri implantátoch s veľkosťou 950 ml.

Zdroj: Instagram Z.Ž.

Na pokoji nenechala ani svoju tvár. Bohužiaľ, s nafúknutými perami mala problémy. „Teraz som to fakt trochu prehnala. Myslela som, že budem krásna s novými perami, nakoľko milujem plastiky, ale tentoraz sa mi všetci smejú, že mám také veľké ústa,” prezradila nám Zuzana v roku 2017 po tom, čo plastiku trpko oľutovala.

Zdroj: archív ZŽ

A najnovšie sa zdá, že ľutuje všetky vylepšenia, ktoré podstupovala vo viere, že bude krajšia. „Vybehla mi fotka z roku 2013. Žiadne zväčšenie pier, úprava obočia tetovaním, piercing v nose, botox či príčesky! Až teraz si uvedomujem, aká som bola sprostá a snažila sa vyzerať inak –lepšie. Zostaňte prirodzené, prirodzená krása je najviac, čo žena môže mať,” napísala na Instagram. Po Silvii Kucherenko a exfarmárke Kristi Dali je tak ďalšou tvárou, ktorá prehodnotila svoje kroky v honbe za krajším zovňajškom.