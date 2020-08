Ťažké časy kvôli koronavírusu: Dorota Nvotová šokuje… Musela začať predávať, TOTO ponúka za 800eur!

BRATISLAVA - Vydať hudobný album nie je najlacnejšia záležitosť. A teraz, v náročnom období, ktoré nám priniesol koronavírus, je to o to ťažšie. Speváčka Dorota Nvotová (37) sa preto rozhodla vyskúšať niečo, čo doposiaľ žiaden jej kolega nespravil - skúša predať svoje piesne. Za 800 eur sa môžete stať sponzorom jej singlu!

Ťažké časy kvôli koronavírusu pocítili podnikatelia ale aj zamestnanci po celom Slovensku. A výnimkou neboli ani umelci. Mnohí preto vymýšľajú, ako toto náročné obdobie zvládnuť a častokrát prichádzajú s naozaj zaujímavými nápadmi. Jeden taký aktuálne zverejnila aj dcéra Jara Filipa a Anny Šiškovej, Dorota Nvotová.

Na Facebooku odprezentovala svojim fanúšikom spôsob, ako by ju mohli podporiť. „Viem, že takto sa to nerobí. Ale ja sa rada hrám a vymýšľam nové spôsoby. Normálne by som mala mať sponzorov. Alebo by som mala niečo niekde vybártrovať. Alebo by som mala na niektorej z crowdfundingových stránok zbierať peniaze na tento svoj nový. Keď toto zlyhá, spravím tak... Ale skúsim... Skúsim inak,“ uviedla svoj nápad Nvotová.

Vymyslela, že bude predávať svoje pesničky. No rozhodne to nebude lacná záležitosť. „Ponúkam vám možnosť kúpiť si pesničku. Na celý album je to veľký suma. Na pesničku už menšia. Keď si pesničku kúpite, ja ju s kapelou pôjdem nahrať,“ opísala speváčka svoj zámer. Kúpa pesničky prináša záujemcovi aj viacero výhod.

„Môžete prísť do štúdia, pozorovať, ako to vzniká. Budete počuť prvé verzie. Keď sa nahrajú všetky pesničky a vyjde album, dostanete 1 vinyl a 2 CD. Doživotne môžete na moje koncerty zadarmenko. Budete uvedený na obale albumu aj všade ako sponzor piesne. Prípadne môžete pieseň niekomu venovať,“ prezradila Dorota.

Prípadných záujemcov a laikov, ktorí nemajú tušenia, koľko výroba piesne stojí, prekvapila suma, ktorú Nvotová za singel pýta. Je totiž vyššia ako čistá mesačná mzda priemerného Slováka. „Cena pesničky je 800 eur. Ak máte záujem, píšte správu,“ prekvapila speváčka. „Točíme to na pás. Normálne poctivý analóg. Trvý to dlhšie, je to drahšie, ale je to parádne,“ vysvetlila výšku sponzorského daru. Nechajme sa teda prekvapiť, či nájde dostatok kupcov, aby napokon vydala celý album.