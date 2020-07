Legendárny Tibor z Mama, ožeň ma: Martinka mu nestačila... Dnes vyzerá takto a čoskoro sa stane tatkom!

Upratovačka z Tepličky prechovávala k Tiborovi sympatie, ten ju však kruto zrušil. Zamilovanej slečne rovno pred kamerou povedal, že sa v jej prítomnosti cíti trápne a ak by s ňou mal tvoriť pár, prepadol by sa od hanby. Prekážal mu najmä jej vzhľad, ktorý ostro skritizoval a napokon skonštatoval, že by sa o seba mala viac starať.

Ako čerešničku na torte jej dal napokon 15 minútový limit, aby sa zbalila.vyhlásil pred Martinkou, ktorej nádeje sa v priebehu niekoľkých sekúnd absolútne rozplynuli a Tiborove náhle, neokrôchané správanie, ju úplne zlomilo. Keď po nepodarenom karaoke s automechanikom odchádzala z jeho domu a v očiach mala slzy, všetko zaklincoval.

Z automechanika Tibora sa už čoskoro stane pyšný otecko Zdroj: Facebook T.N.

Tibor našiel ženu svojho života Zdroj: Facebook T.N.

„Tak ťahaj. Rozlúčte sa a padaj," vyháňal Tibor dievčinu, ktorá by neublížila ani muche.

Po tomto jeho počine si mnohí mysleli, že o automechanika neprejaví záujem už žiadna žena, no časom nakoniec predsa len našiel tú pravú. Svojrázny muž to dal dokopy so sympatickou tmavovláskou a dvojica to spolu, zdá sa, myslí naozaj vážne.

Jojkársky milovník sa totiž už onedlho stane oteckom. Za všetko hovoria jeho fotografie na sociálnej sieti, kde objíma svoju polovčku Anitu a pred jej vypuklým bruškom držia detskú výbavičku. „Oco, mama, Alex a drobček. Rodinná fotka," napísal budúci tatko k záberu jeho maličkosti, tehotnej partnerky a jej prvorodeného synčeka.

Jojkársky ženích sa takmer nezmenil Zdroj: Facebook T.N.