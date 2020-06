Hviezda markizáckych Sestričiek bude dvojnásobný otec: Prezradil termín aj pohlavie!

Obľúbený herec Martin Mňahončák už takmer 10 rokov žije v harmonickom a šťastnom manželstve s Katkou. Dlhšie sa im nedarilo splodiť dieťa, no napokon sa predsa len dočkali a pred vyše rokom sa im narodila dcérka Dorotka. Tá sa teraz dočká súrodenca.

Malá Dorotka sa dočká sestričky. Zdroj: Instagram M.M.

Keďže už zajtra je Deň otcov, téma, ktorej sa moderátori s hercom venovali bolo aj otcovstvo. Nezabudli mu poďakovať k ďalšiemu prírastku na ceste a pýtali sa ho na to, ako mu dcérka zmenila život. „Zrazu to prišlo, zrazu nám to zmenilo životy a je to bomba,“ povedal Martin, ktorý sa má podľa vlastných slov už čoskoro stať dvojnásobným tatom.

Moderátorom Romanovi Juraškovi a Lenke Šóošovej odtajnil aj pohlavie bábätka, hoci nie tak celkom napriamo. „My sme spali strašne veľa, malá spí skoro 12 hodín v noci a teraz tá druhá... No uvidíme,“ vyjadril sa Mňahončák a tým vlastne prezradil, že s manželkou čakajú druhé dievčatko a Dorotka tak bude mať sestričku. A dočká sa jej skutočne už o niekoľko dní. „Koncom mesiaca je termín,“ prezradil seriálový anesteziológ Peter.