Martin Mňahončák po roku konečne ukázal dcérku: TOTO je jeho poklad!

Sympatický a obľúbený herec je už roky šťastný po boku svojej lásky Katky. V septembri 2010 si povedali áno a predtým sa poznali vyše desať rokov. K úplnému šťastiu chýbalo Mňahončákovcom už len vytúžené dieťatko, ktoré napokon prišlo na svet minulý rok vo februári. „Spolu s manželkou sme sa stali rodičmi krásnej Dorotky, všetci sme zdraví a šťastní,“ vyjadril sa krátko potom, čo sa stal otcom, pre web televízie Markíza.

Martin Mňahončák sa so svojou polovičkou Katkou už vyše roka tešia z malého pokladu, ktorý im bol dopriaty. Mesiac po prvých narodeninách ich princeznej sa obľúbený herec, ktorý stvárnil lekára v markizáckych Sestričkách, pochválil záberom svojej dcérky. Dievčatko je zrejme poriadny šinter, pretože po golfovom gríne si to šinula štvornožky. Hoci je záber odfotený z boku, to, že Dorotka je rozkošná, je badať i tak.