Zabudnite na sexi herca: Lekár z markizáckych Sestričiek sa cez koronu opustil... Fuu, veď vyzerá o 20 rokov staršie!

BRATISLAVA - Ešte pred niekoľkými dňami mohli Slováci o návšteve kaderníctva iba snívať. Otvorené salóny nepotešili len ženy, do rúk profesionálov sa zverilo aj mnoho mužov, ktorí sa počas korony takpovediac trochu opustili...

Neupravené dlhé vlasy či nezastrihnuté brady sa stali akýmsi trendom, keďže zatvorené bolo aj u pánskych barberov. Niektorí známy muži do boja proti porastu povolali svoje partnerky, iní sa do amatérskej úpravy vrhli sami, prípadne si počkali na obdobie, kedy si konečne budú môcť sadnúť do kresla v salóne.

Do rockovej skupiny "vlasáčov" sa pridal aj Martin Mňahončák, ktorý sa na obrazovkách televízie objavuje aj teraz. A síce v repríze markizáckeho seriálu Sestričky. Aj na tohto sympatického fešáka doľahla koronakríza, prejavujúca sa na jeho dlhých vlasoch.

Martin pred zásahom holiaceho strojčeka vyzeral takto. Zdroj: Instagram M.M.

Herec po zostrihaní podstatne omladol Zdroj: Instagram M.M.

Tomu je však aktuálne koniec a herec pridal na svoj Instagram fotografie zachytávajúce premeny. Kým na jednej ukazuje neupravené a poriadne vyrastené vlasy, na druhej je z neho opäť seriálový lámač sŕdc. A strih mu urobil naozaj dobre. Ako pod snímkou poznamenala istá dáma, „Omladli ste o 20 rokov!”