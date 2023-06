Veľký deň známej Češky: 10 mesiacov po ZÁSNUBÁCH s miliardárom... Druhýkrát sa VYDALA!

NOTO - Včera bol ich veľký deň, na ktorý čakali 10 mesiacov! Veľkolepá svadba na talianskom ostrove Sicília očarila mnohých. Nevesta (45) sa vydávala už druhýkrát. Aha, takto to na ich svadbe vyzeralo. Bolo to naozaj veľkolepé!

Prvé manželstvo s futbalistom jej nevyšlo, ale tentoraz to vyzerá tak, že našla toho pravého! V auguste minulého roka sme vás informovali o zásnubách modelky Aleny Šeredovej a jedného z dedičov talianskej automobilky Fiat Alessandra Nasiho (49). S požiadaním o ruku sa miliardár neponáhľal, ale po 8 rokoch vzťahu sa modelka dočkala.

No a konečne nastal ich dlhoočakávaný deň D! Alena má za sebou už svoju druhú svadbu v živote. A bola naozaj veľkolepá! Hostia prichádzali už v piatok a užívali si predsvadobný večierok. Na pozvánkach, ktoré dostali, sa vynímal nápis Ale & Ale, ktorý naznačoval prvé tri začiatočné písmená ich mien.

Zaľúbenci sa rozhodli pre civilný obrad v talianskom meste Noto. No a po prehýrenej piatkovej noci im v sobotu zazvonili svadobné zvony. Nevesta si zvolila jemné čipkované šaty s odvážnym rozparkom. Po tom, ako si povedali svoje ÁNO, nasadli do auta s otvorenou strechou a nápisom "Just Married" (práve zosobášení, pozn. red.). Spoločne vyrazili do ďalšej etapy života!

Po sobáši a následnom fotení sa Alena prezliekla do kvetinových šiat a aj s pozvanými sa mohli ponoriť do bujarých osláv. Češka o všetkom informovala na svojom Instagrame, ktorý má do týchto chvíľ zaplavený svadobnou náladou. Novomanželom srdečne gratulujeme!

