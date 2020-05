Známy markizák sa stane otcom: Bábätku už vybrali meno.... Také ste ešte nepočuli!

Tehotenstvo Michaely Kickovej, či skôr Kicky, ako ju všetci poznajú, vyplávalo na povrch nečakane. „Bonzla“ ju speváčka Dominika Mirgová, v ktorej klipe s raperom Majselfom sa brunetka objavila a hladkala si bruško.

To si ihneď všimli mnohí jej fanúšikovia a začali sa pýtať, či sa v dohľadnej dobe stane mamou. A tak musela vyjsť moderátorka z Európy 2 s pravdou von. Svojmu partnerovi, markizákovi Viktorovi Serebryakovi, privedie na prelome septembra a októbra na svet bábätko.

Miška Kicka sa už na jeseň stane po prvý raz mamou. Zdroj: Instagram M.K.

Len pred piatimi dňami dokonca dvojica prezradila, že sa im narodí dievčatko a Michaela nosí pod srdcom dcérku. Na instagram zavesili video, ako to oznámila Viktorovi. Ten túžil po dievčatku a to sa mu aj splnilo. Na babu to odhadovali aj mnohí z verejnosti. „Podľa niektorých instagramerov a poslucháčov som „riadne ošpatnela”, tak podľa nich to bude dievčatko. Nechajme sa prekvapiť,“ napísala Kicka k záberu zo štvrtého mesiaca.

Takto Kicka oznámila Viktorovi, že budú mať dcérku.

Budúca mamička zvykne občas odpovedať na otázky svojich fanúšikov a momentálne sa jej často pýtajú aj na tehotenstvo a samozrejme meno bábätka. Miška nič nezahmlieva a meno prezradila. S Viktorom vybrali skutočne originálne meno, ktoré sa na Slovensku len tak neobjavuje a drvivá väčšina ľudí ho zrejme v živote ani nepočula.

„Ako sa bude volať malá Princess? Potrebujem inšpiráciu,“ napísal niekto Kicke. „Toto je najčastejšia otázka. Alethea. Tak sme si vybrali ešte skôr, ako bola. Volať ju budeme Tea, Tejka, čaj, čajík, čučoriedka, Máša,“ odpovedala budúca mamička. Alethea je pôvodom grécke meno a vo svojom význame znamená pravda.

Kicka a Viktor Serebryakov vybrali dcérke netradičné meno Alethea. Zdroj: Instagram M.K.