Braňo Jančich opäť úraduje: Ďalší škandál s muzikálom... Umelci zúria pre peniaze, trestné oznámenie!

BRATISLAVA - Opäť lieta v problémoch! Uplynuli takmer presne dva roky odvtedy, čo "režisér" Braňo Jančich čelil hnevu slovenských hercov aj divákov, ktorí si kúpili lístky na detský muzikál Anna a Elsa. Vstupenky naň sa predávali aj napriek tomu, že herci ako Dominika Richterová či Juraj Bača, ktorí si v ňom mali zahrať, nemali podpísané zmluvy, dokonca ani neskúšali a nedostali poriadne scenáre. To však organizátorovi neprekážalo a ďalej ich uvádzal ako hlavné hviezdy predstavenia, ktoré sa nikdy neodohralo. Jančich sa vtedy zo situácie vykrúcal slovami, že oklamaný bol aj on, teraz má však na krku ďalší problém!

Na spoluprácu s Jančichom sa nechalo zlákať niekoľko slovenských hercov, ktorých obsadil do muzikálu Snehová kráľovná. Ten sa, našťastie, tentokrát aspoň odohral a ľudia vo finále nemuseli vymáhať peniaze za zbytočne zakúpené vstupenky. Kto sa však financií domáhať musel, sú herci a krajčírka, o čom najnovšie informoval Nový čas.

vyjadrila sa pre spomínaný portál krajčírka, ktorá hercom ušila prekrásne kostýmy. No a keď už sme pri hercoch, tí sa vraj museli svojich výplat u Jančicha dožadovať.

Barbora Švidraňová sa k svojim peniazom takmer ani nedostala.

Barbora Švidraňová na to musela ísť poriadne zostra, napokon sa však k svojim peniazom dostala. „Mne sa, chvalabohu, podarilo z nich prosbami a vyhrážkami, medializáciou na sociálnych sieťach vymámiť peniaze na tri splátky. Ale viem, že som jedna z mála. Celé skúšobné obdobie aj turné po Slovensku v ťažkých podmienkach za december – január sme hrali bez honorárov,“ uviedla ryšavka.

Jančich vraj nevyplatil ani Dáriusa Kočiho.

Pripomínať sa museli aj Marián Labuda mladší, Romana Dang Van a Dárius Koči, ktorý je pripravený podniknúť právne kroky, keďže mu peniaze na účet stále neprišli. Po zverejnení týchto informácií sa mnohí začali čudovať, že herci do takejto spolupráce vôbec išli. „Veď on je známa firma, stačilo si pozrieť vyjadrenia a skúsenosti iných umelcov, ktorí s Jančichom v minulosti spolupracovali. Snáď sa k svojim peniazom dostanú, sú aj takí čo to šťastie nemali,” vyjadril sa pre Topky náš zdroj zo šoubiznisu.