Známy herec prišiel o nohu: Kvôli koronavírusu mu ju museli amputovať!

LOS ANGELES – Pandémia COVID-19 zúri po celom svete a nevyhýba sa ani známym tváram. Dva týždne statočne bojoval s koronavírusom americký herec Nick Cordero (41), no počas liečby nastali komplikácie a on musel podstúpiť amputáciu pravej nohy!

Jedným z pozitívne testovaných ľudí za veľkou mlákou je hviezda Broadwayu a nominant na Tony Award Nick Cordero. Americký herec dva týždne bojoval s ochorením COVID-19, pričom o jeho zdravotnom stave informovala na sociálnej sieti jeho manželka Amanda Kloots. V sobotu však nepríjemne prekvapila fanúšikov, keď im oznámila, že jej láska príde o nohu. „Mal problémy s pravou nohou, so zrážanlivosťou krvi a prietokom krvi do jeho prstov,“ povedala Amanda v príbehu na sociálnej sieti.

Nick Cordero bojoval s koronavírus, prišli však komplikácie a museli mu amputovať nohu. Zdroj: Instagram A.K.

Práve kvôli týmto komplikáciám počas liečby na koronavírus musel ísť Nick pod nôž. Cordero bol napojený na riedenie krvi, no museli to ukončiť, keďže to spôsobilo zrážanie krvi v nohe. „Pravú nohu mu dnes (v sobotu, pozn. red.) amputujú,“ informovala Amanda a zároveň žiadala priaznivcov, aby na Nicka mysleli a posielali mu modlitby a pozitívnu energiu.

Corderova manželka sa prihovorila fanúšikom opäť krátko po tom, ako sa jej ozvali, že jej muž má po operácii. „Volali mi z nemocnice, že Nick operáciu zvládol, je nažive a previezli ho do jeho izby, aby odpočíval a zotavil sa,“ povedala Amanda dobrú správu. „Telefonovala som s chirurgom, je to, samozrejme, veľká vec, že Nick operáciu zvládol, pretože jeho telo bolo veľmi slabé,“ dodala s úľavou. Cordero sa teraz bude z amputácie zotavovať v nemocnici. Dôležité však je, že to zvládol a snáď sa čoskoro bude môcť vrátiť k svojej milovanej manželke a synčekovi Elvisovi.