FOTO Napichaná exfarmárka má konečne frajera: Zbalila potetovaného kaderníka!

Vďaka Farme si Martina na svoje konto na Instagrame pripísala celkom slušný počet fanúšikov, tých potom začala zásobovať relatívne odvážnymi fotografiami. Po opustení statku si okrem toho nechala napichať pery, vrátila sa k extravagantnejšiemu spôsobu obliekania a jej profil sa len tak hemžil našpúlenými selfie-čkami či zábermi, kde nažhavení muži mohli obdivovať jej výstrih.

Zdá sa však, že aktuálne je podobným príspevkom koniec. Medzi tými najnovšími sa totiž už takéto provokatívne fotky nenachádzajú. Vysvetlenie je zrejme celkom jednoduché. Temperamentná východniarka sa totiž pochválila novým partnerom. Aktuálne tvorí pár s tmavovlasým barberom (pánskym holičom pozn. red.) a zdá sa, že dvojici to spolu perfektne klape.

„Už som ani nedúfala, že niekto taký príde. Ako sa hovorí, príde to vtedy, keď to najmenej čakáš. A dočkala som sa,” napísala spokojná bývalá farmárka k záberu, kde prvýkrát priznala lásku k potetovanému fešákovi. Odvtedy sa to zamilovanými zábermi na jej profile len tak hemží, no a snáď Martine šťastie konečne vydrží.