Český raper je v karanténe kvôli koronavírusu: Veľký strach o mamu... Nie je na tom najlepšie!

„Vyrazil som s deťmi na hory v čase, keď sa ešte toľko nedialo. Celá táto hystéria ohľadom CoronaPivoViru mi príde prehnaná. Vrátili sme sa aj dva dni pred rádoby karanténou, ale rovnako to dodržím, keďže Marcus a Mika (kolegovia z jeho skupiny) majú malé deti a Marcus povedal, že ma nechce štrnásť dní teraz vidieť,” vyjadril sa raper na sociálnej sieti.

Raper Marpo zostal v dobrovoľnej karanténe. Zdroj: Instagram Marpo

Zodpovedný chce byť aj pre zdravotný stav svojej maminy. „Nechcem si vziať na svedomie, že by sa, nedajbože, niekomu niečo stalo. Moja mama na tom nie je zdravotne najlepšie, a preto sa chcem vyhnúť kontaktu s ľuďmi. Hold, nedá sa nič robiť, ale nerád by som, keby som náhodou tú sr*čku mal a niekto zo mňa chcel robiť exemplárny prípad,” dodal Marpo, ktorý zároveň odkázal fanúšikom, že len čo to bude možné, odohrá aj naplánované koncerty.