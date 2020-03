Tehotná Judínyová odrovnala divákov: FOTO Pozrite na ten outfit... Konečne sa obliekaš normálne!

Pred odvysielaním Smotánky sa na markizáckom Facebooku objavila Judínyovej fotka z aktuálnej epizódy, ktorá ľuďom absolútne vyrazila dych. „Čo hovoríte na tehotenský otufit našej Eriky?" pýtala sa televízia v príspevku, kde na zábere Erika pózovala v jednoduchých čiernych šatách. Sexi modely vymenila tentokrát za kúsok s dĺžkou tesne pod kolená, zahalený mala aj dekolt. No a reakcie ľudí boli touto, na Erikine pomery netradičnou voľbou, absolútne nadšené!

Erika Judínyová divákom vyrazila dych. V jednoduchých čiernych šatách vyzerala naozaj úžasne. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Pod foto napísalo viac ako 170 ľudí, ohlasy boli mimoriadne pozitívne a nenašiel sa snáď nikto, komu by sa moderátorka nepáčila. Niektorí si však rypli do jej predhádzajúcich outfitov. „Konečne je normálne oblečená, predtým to bola hruzá, ako vidím, nie som sama, kto si to myslí," napísala Iveta, ku ktorej sa pridalo množstvo ďalších ľudí.

„Konečne je pekne oblečená, outfity boli neprispôsobené jej veku," „Krásna žena, slušne upravená, nech jej to vydrží aj po pôrode," či „Úplne perfektne oblečená, nie ako bývala predtým, než bola tehotná. Toto jej sedí úplne že wau, krásna," myslia si diváci. Moderátorke tehotenstvo naozaj mimoriadne pristane a určite bude rovnako krásna aj keď sa z nej stane mamička. A aha. nepotrebuje k tomu ani sexi priliehavé kúsky. Erika, vyzeráš skvele!