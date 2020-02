SuperStar: Čekovský v slzách a nevychovaný raper vytočil Bagárovú do biela... Si na facku!

Štart markizáckej SuperStar: Habera utieral nos účastníkovi, do dievčaťa si hnusne rypol a... TÁTO bola v Miss!

Monika Bagárová má v porote povesť slniečka, ktorého je veľmi ťažké nahnevať. Jednému súťažiacemu sa to však v uplynulej časti speváckej šou SuperStar podarilo. A kvalitne. „Tuším si nasral niekoho, o kom sme si mysleli, že sa nedá vytočiť,“ zahlásil Paľo Habera, keď zbadal nervóznu speváčku.

Moniku Bagárovú vytočilo arogantné správanie súťažiaceho. Zdroj: TV MARKÍZA

Tú nahneval 21-ročný spevák, ktorý nielen, že neoplýval veľkým talentom, ale navyše bol aj výrazne arogantný. A to brunetku doslova vyprovokovalo. „Jirko, ty si mi tak nesympatický, ja ti to musím povedať. Strašne mi vadíš, brácho, ale strašne,“ zahásila Moniku po Pražákovom vystúpení. A tým to len začalo.

„Si drzý, nevychovaný, neslušný a nepokorný, takých ľudí neznášam, takže si takzvane na facku. Dovidenia,“ ukončila svoje hodnotenie Bagárová. Treba však povedať, že Jirkova arogancia nevadila len jej, ale podobný názor mali aj ďalší porotcovia. Najviac to však na sebe dala poznať práve tehotná speváčka.

21-ročný Jirka Besta vytočil Moniku Bagárovú do biela. Zdroj: TV MARKÍZA

„Mne normálne búši srdce. Taký človek nemá v umení čo robiť. On by nemal chodiť ani medzi ľudí, taký človek. On odkiaľ prišiel? On kde žije?“ nestačila sa čudovať nad Jirkovym správaním. Mnohým divákom sa však správanie súťažiaceho prehnané nezdalo - začali preto polemizovať o tom, či vystúpenie nebolo nešťastne zostrihané.

„Buď to bolo zostrihané alebo to Bagárová nezvládla. Chalan sa bránil a to dievča sa rozčúlilo, že on nie je slušný. Pritom ona bola max neslušná a on sa bránil. Samozrejme, ten chalan spievať absolútne nevie,“ znel jeden z názorov divákov.

Bez pochýb najsilnejším momentom druhého kastingového kola SuperStar bolo vystúpenie len 15-ročnej Diany Kovaľovej. Mladá speváčka zaspievala pieseň Someone you loved od Valentiny Moretti a dostala tým porotu na kolená. Vystúpenie talentovaného dievčaťa bolo také emotívne, až dokonca rozplakalo Mariána Čekovského.

Marián Čekovský nedokázal potlačiť slzy. Zdroj: TV MARKÍZA

„Mám nejakú alergiu,“ zahlásil rozcítený hudobník. „Je to úžasný znak, že keď sa rodičia hudobníci spoja, čo sa stane, takže blahoželám tvojim rodičom,“ dodal porotca. Speváčka dostala od hudobných katov 5 krát áno a jednoznačne postúpila do ďalšieho kola. No ako povedala Monika Bagárová, keby mohla, pošle ju rovno do finále.

Diana Kovaľová s mamou, ktorá je tiež hudobníčka. Zdroj: TV MARKÍZA