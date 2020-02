Najväčšie plesové trapasy! Celebritná návrhárka radí: Takéto FAUX PAS si odpustite!

BRATISLAVA - Plesová sezóna je v plnom prúde a dámy majú čo robiť, aby si dokázali vybrať z pestrej škály prekrásnych rôb, ktoré sú dnes dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. V posledných rokoch však narastá trend, že za svojimi nežnejšími polovičkami nezaostávajú ani páni, ktorí venujú čoraz viac pozornosti svojmu stylingu. My sme sa rozprávali s celebritnou návrhárkou Zarinou Šimkovič, ktorej sme sa pýtali na aktuálne najväčšie trendy vzorov či strihov, ako sa vyhnúť plesovému faux pas a prezradila nám aj to, ako šije svoje dokonalé modely!

Ako najdlhšie ste šili plesovú róbu?

„Samotné šitie večernej róby záleží vždy od jej náročnosti. Vo všeobecnosti platí, čím viac čipky a „ozdôbok“, tým viac času vám to zaberie. Väčšina týchto vecí sa našíva ručne a ručná práca trvá niekedy celé dlhé hodiny, či aj dni. Nedá sa však povedať, že by ručné šitie bolo to najnáročnejšie na celej tvorbe šiat. Často je najnáročnejšou časťou presné určenie typu šiat podľa proporcií klientky a následné spracovanie strihu a materiálu. Pamätám si, ako som raz celé šaty vyšívala aplikáciami z čipky, to dalo zabrať, no výsledok stál za to.”

Na plesy ste už obliekli množstvo známych osobností, viete si spomenúť, ktoré z ich šiat vám dali najviac zabrať?

„Čo sa týka obliekania celebrít, väčšinou táto spolupráca funguje na princípe požičiavania už hotových večerných či iných šiat. Tieto šaty sa preto následne iba prispôsobujú klientke.”

Gabika Drobová na Prešporskom bále v šatách Zariny Śimkovič. Zdroj: Vlado Anjel

Sú nejaké predsudky voči plesovým róbam, ktoré by ste v budúcnosti chceli zbúrať (pre dámy nie sú vhodné dvojdielne šaty či overaly, mali by sa vyhýbať extravagancii)?

„Keď sa nad tým zamyslím, nijaké predsudky, ktoré by som chcela zmeniť, nemám. Vo všeobecnosti by som však bola rada, keby ženy začali viac rozumieť tomu, čo si môžu a nemôžu obliecť vzhľadom k ich postave. Ak si dámy nevedia poradiť samy, existuje mnoho možností, ako získať potrebné informácie o tom, čo sa nám hodí a čo nie, od módnych návrhárov cez stylistov, atď.”

„Za tie roky už ako-tak poznám svoje telo a uvedomujem si svoje prednosti a naopak slabé miesta. Preto viem, že by som si netrúfla na zahalené obtiahnuté šaty. Keď sa na to pozrieme celkovo, nikdy by som si ako dizajnérka neobliekla klasické večerné šaty, ako sa nosili kedysi a bohužiaľ ich dámy ešte dodnes využívajú. Tým myslím dvojdielne spojenie korzetu a sukne z ťažkých „načančaných“ materiálov á la Angelika, markíza anjelov.”

Čím ste sa tento rok najviac pri tvorbe rób inšpirovali?

„Tento rok, ako aj pár minulých, je v kurze minimalizmus. Šaty zo splývavých materiálov, väčšinou v jednej farbe a jednom materiáli, ktoré na prvý pohľad pôsobia jednoducho, no vždy ich pompéznosť dotvára zaujímavý detail. V tomto smere pokračujem naďalej. Mám rada čisté línie a jednoduchosť. Samozrejme, ku každým plesovým šatám pristupujem individuálne a hlavnou inšpiráciou je pre mňa väčšinou samotná osobnosť klientky.”

Aké sú najväčšie tohtoročné trendy, čo sa týka materiálov, strihov a farieb pre dámy?

„Dovolím si povedať, že plesové trendy na Slovensku odrážajú tak trochu trendy z červeného koberca vo svete. Tento rok letí, ako som už spomínala, dômyselná jednoduchosť. Splývavé jemné materiály, hodváb, padavé kostýmovky, ale sem-tam aj tyl či šifón. Z farieb sa dostávajú do popredia jemné pastelové tóny ako „nebíčková“ modrá, či baby pink. Biela, čierna a červená sú stálice. No tento rok sa o slovo hlásia aj nové nevšedné farby ako hrášková zelená, či netradičné odtiene modrej a žltej.”

Dominika Rošková na Plese v opere 2020 Zdroj: Instagram

A čo sa pánov týka?

„Páni to majú o niečo ľahšie. Dobre padnúcim čiernym, či modrým smokingom nič nepokazia. Prípadne môžu zvoliť sako z odlišného materiálu a vzoru, no treba si dať pozor, aby nepôsobili ako z cirkusu.”

Aké je podľa vás najväčšie plesové faux pas, ktoré si dáma či pán môžu svojím stylingom vyrobiť?

„Tu treba spomenúť staré dobré pravidlá plesového obliekania. Žiadne ramienka od podprsenky, nedajbože silikónovej, pančušky v otvorenej topánke, odkryté tetovania, či celkovo nevhodne zvolená róba a vizáž ako krátke šaty, príliš obnažené prsia, atď.”

Je niečo, čo sa šiat týka, čo dámy stále na plesy nosia, no vy to už nepovažujete za trendy a skôr by sa tomu mali vyhýbať?

„Jednoznačne už zastarané typy plesových rób, ktoré sa nosili pred desiatimi rokmi a dnes už pripomínajú skôr dobové kostýmy.”

Moderátorka Erika Bugárová Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Rošková počas Fashion Sparkling 2019 Zdroj: Jan Zemiar

A čo sa týka celkového dojmu, teda vizáže a úpravy vlasov?

„Rovnako ako pri šatách, aj tu je lepšie zvoliť jednoduchšie riešenie, ktoré pristane vašej tvári a celkovo dotvorí celý plesový outfit. Komplikované výčesy a „prepálený“ mejkap sú už podľa môjho názoru pasé. Ak má dáma výrazné oči, treba zvoliť jemnejšie pery, avšak večerného mejkapu sa netreba báť. Večerné líčenie je vo všeobecnosti vždy oveľa výraznejšie ako na denné nosenie. Pre pánov klasika, na ples treba prísť ostrihaný, učesaný a oholený.”

Čo sa týka dodržiavania plesovej etikety, stretli ste sa už s nejakým trapasom, na ktorý by si mali hostia dávať pozor?

„V dnešnej dobe je už veľmi bežné, že ľudia pravidelne navštevujú plesy, no nestačí tam len prísť, treba si dopredu naštudovať pravidlá spoločenskej etikety. Bohužiaľ ani v dnešnej dobe nie je núdza o trapasy. Pristúpené šaty, príliš hlučné vystupovanie, či nadmerné požívanie alkoholu, ktorý sa nám o faux paus postará aj sám.”

Považujete za prijateľné, že dámy využijú tie isté róby na plesy viackrát?

„V dnešnej dobe recyklácie a slow fashion je to priam žiadané. Čoraz viac žien aj vo svete neváha využiť jednu róbu viackrát, ako napríklad Kate Middleton. Netvrdím, že má mať žena v skrini len jedny šaty, no ak ich má zopár a tie využíva, dajme tomu, ob rok alebo dva, je to samozrejme v poriadku.”

Ďakujeme za rozhovor.