To vážne?! Po excesoch berie Dominika Gottová manžela na milosť!

PRAHA – Po tom, ako prišla o otca, v živote Dominiky Gottovej (46) nastala aj ďalšia prevratná zmena. Po všetkých excesoch, čo jej spôsobil manžel Tomi Tolkki (53), od neho odišla a z Fínska sa presťahovala do Čiech. Našiel si milenku, klamal, do médií rozhlasoval kde-čo a ešte ju aj zadlžil. Napriek tomu má dcéra zosnulého zlatého slávika dobré srdce a fínskeho mužíčka vzala na milosť.

Dominika Gottová sa rozhodla po všetkých problémoch, ktoré vyrobil jej manžel Timo Tolkki, od neho raz a navždy odísť. Odsťahovala sa z Fínska, odkiaľ ju priviezol na aute jej kamarát a zakotvila napokon v Čechách. Teraz je naporúdzi svojej mame a žije momentálne u kamarátov, s ktorými strávila aj Silvester. Dcéra slávneho speváka, ktorý podľahol v októbri ťažkej chorobe, sa pevne rozhodla, že sa rozvedie.

Timo Tolkki narobil excesov až-až. Zdroj: Facebook T.T.

Po tom, čo sa vrátila späť do rodného Česka, si dokonca zmenila aj telefónne číslo, aby mala od muža pokoj. V decembri s ním prerušila všetky kontakty. A nikto sa tomu nečudoval po tom, čo vykrikoval do médií, aké jej narobil dlhy, vymýšľal si hlúposti a dokonca si nasťahoval do domu milenku z Mexika. No teraz dcéra slávneho otca mení rétoriku a vzala Tima na milosť.

„Zaujíma ma, ako sa mu darí a či je to už lepšie. A Timovi je teraz lepšie, čo z neho aj cítim a robí mi to radosť,“ vyjadrila sa Gottová pre český Blesk. Timo dokonca dostal jej nové číslo. „Prestal s tými klamstvami, čo rozkrikoval do médií – napríklad, že sme sa stravovali s bezdomovcami! A to bola tiež moja podmienka pre to, aby som mu dala nové telefónne číslo. Hovorí so mnou pekne, má radosť, že sa mi teraz v Česku darí,“ hovorí Dominika.

Hoci ho vzala na milosť a už s Tolkkim komunikuje cez telefón, vrátiť sa k nemu rozhodne neplánuje. Zato on má v pláne prísť Dominiku pozrieť. Podľa vlastných slov s tým najstaršia dcéra Karla Gotta problém nemá, no pod podmienkou, že sa bude Timo chovať slušne. „Ale trvám si na všetkom, hlavne na tom, že zostávam v Česku a že sa do Fínska za ním vracať nebudem. Manželstvo s ním chcem kvôli dlhom, ktoré vysekal, ukončiť,“ tvrdí nekompromisne. A ako sama hovorí, momentálne je šťastná a spokojná, tak na čo sa opäť vracať do jamy levovej? Jedno je však isté – ak bude Timo sekať dobrotu, môže byť medzi nimi aspoň priateľský vzťah.

Dominika Gottová si pri Timovi Tolkkim prežila svoje. Zdroj: Facebook T.T.