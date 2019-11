Ťažký osud hviezdy filmu Byl jednou jeden polda (51): 6 potratov za 8 rokov!

PRAHA - Pamätáte si ešte na Boženku z legendárnej českej komédie Byl jednou jeden polda? Mladú policajtku, ktorá sa zamilovala do majora Maisnera, stvárnila Petra Martincová. Herečka má dnes 51 rokov a žiadne dieťa - teraz priznala trpké tajomstvo. O bábätko sa s manželom snažili dlhých 8 rokov, zakaždým to však, bohužiaľ, skončilo potratom.

Petra Martincová sa so svojím manželom, režisérom Jaroslavom Soukupom, zoznámila pri natáčaní filmu Byl jednou jeden polda. Hoci je o celých 21 rokov starší, dvojica má dodnes šťastné manželstvo. Ich vzťah však prešiel poriadne náročnou a veľmi smutnou skúškou - o dieťatko sa snažili celých 8 rokov, no nakoniec sa ho nedočkali.

Manželia sa museli zmieriť so šiestimi potratmi. „Manžel pôvodne už deti nechcel, ale kvôli mne sa snažil. A musím povedať, že bol úžasný!“ začala spomínať Martincová, ktorá sa až dnes rozhodla o svojom trápení otvorene porozprávať. „Prvýkrát som otehotnela hneď v priebehu dvoch mesiacov, keď som mala 32. A v priebehu dvoch alebo troch ďalších rokov nasledoval potrat a takto sa to skrátka opakovalo. Asi som od prírody pozitívna a verila som, že to dobre dopadne,“ povedala denníku Aha!

Herečka Petra Martincová sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala najmä ako mladá policajtka z filmu Byl jednou jeden polda. Zdroj: Tv Nova

„Dlho sa nemohla zistiť príčina, ale potom mi doktorka povedala, že máme s manželom zrejme veľa zhodných genetických znakov, v plode potom vzniká genetická chyba a moje telo teda reagovalo správne, že to dalo preč,“ priznala Martincová, ktorá za 8 rokov snaženia otehotnela dokopy šesťkrát. Zakaždým to však skončilo zle. S manželom sa preto rozhodli skúsiť ešte inú možnosť.

„Na popud mojej mamy sme vyskúšali aj náhradnú matku. To bohužiaľ tiež nevyšlo. Nebola to chyba tej ženy... Plod opäť nebol v poriadku,“ prezradila Petra. Doktorka jej dokonca radila, že výmena manžela by mohla byť riešením. Toto však herečka rezolútne zamietla - aj keď to bolo veľmi náročné obdobie, pre vidinu dieťaťa nechcela obetovať šťastné manželstvo.

„Viete, keď ľudia vidia bezdetnú herečku, tak si často myslia, že obetovala svoju šancu na materstvo kariére, ale pritom nevedia, čím všetkým možno musela prejsť. Myslím, že základom je ľudí nesúdiť. A to je aj jeden z dôvodov, prečo som sa o tom rozhodla po prvýkrát otvorene prehovoriť,“ dodala herečka.

Petra Martincová žije v šťastnom, hoci bezdetnom manželstve s režisérom Jaroslavom Soukupom. Zoznámila sa s ním pri natáčaní filmu Byl jednou jeden polda. Zdroj: profimedia.sk