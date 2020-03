FOTO Polonahá Lucie Bílá (53) na pódiu: Len v podväzkoch a s výstrihom po pupok!

PRAHA - Wau! Lucie Bílá (53) je kus zvodnej ženy a dobre si to uvedomuje. Veď napriek tomu, že má už tri roky po 50-ke, nepodlieha konvenciám a nemá problém si na seba obliecť aj poriadne sexi oblečenie. Najnovšie to predviedla v muzikáli The Addams Family. Na javisku sa totiž objavila v podväzkoch a erotickom bodyčku s výstrihom až po pupok!

Podobne ako u nás sú na dva týždne zakázané všetky veľké spoločenské a športové udalosti, aj u našich západných susedov prišlo k zákazu akcií nad 100 ľudí až do odvolania. Ešte predtým, ako toto obmedzenie prišlo do platnosti, sa speváčka Lucie Bílá predviedla v muzikáli The Addams Family.

A ako Morticii jej to tam naozaj veľmi pristane. Úloha si totiž vyžaduje poriadnu dávku sexepílu a toho má tmavovláska doslova na rozdávanie. Čo napokon predviedla aj na samotnom javisku. Oblečená v sexi čiernych podväzkoch a v bodyčku s výstrihom až po pupok prítomným divákom doslova vyrazila dych.

A to má pritom speváčka už tri roky po 50-ke. Stále sa však môže pýšiť parádnou postavou. A čomu za to vďačí? „Nepijem alkohol. Nič sa nestalo, jednoducho to prišlo a ja som zistila, že sa viem skvele zabávať aj bez alkoholu. Pijem veľa čistej vody a viac cvičím. Chodím na pás, zacvičím si v posilňovni, ale najradšej mám naťahovacie cviky,“ prezradila českému Blesku speváčka.

FOTO nájdete v GALÉRII»