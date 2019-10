Po Gottovej smrti dostanú milióny: Takúto sumu budú po Karlovi dediť KAŽDÝ ROK!

PRAHA - Už prednedávnom sa začali objavovať predpoklady, kto a koľko bude po smrti Karla Gotta († 80) dediť. Vie sa aj to, na koho predpísal konkrétne súčasti svojho majetku ešte pred smrťou. Najnovšie sa však objavila informácia, z ktorej všetkým padne sánka. Toto je suma za jeho tantiémy, ktorú budú dediči dostávať každý rok!

Ako to už v muzikanstských kruhoch býva zvykom, umelci dostávajú každoročne vyplácané takzvané tantiémy. Tie podľa informácií českého Blesk.cz pravidelne Gottovi uhrádzali správcovia diel ako OSA či Intergram. A táto suma rozhodne nie je žiadnou zanedbateľnou čiastkou. Spomínaný portál uvádza, že má ísť približne o 5 až 7 miliónov českých korún.

Karlovi Gottovi vraj na účet ročne pribúdalo 5 až 7 miliónov českých korún. Zdroj: Instagram K.G.

Závratnú sumu za jeho piesne zrejme bude dostávať rodina. Zdroj: Profimedia

Čiastka pritom zahŕňa finančnú odmenu za všetky krajiny, kde zazneli jeho piesne. Navyše, dá sa predpokladať, že tento rok bude odmena ešte vyššia. Od prvého októbra, kedy legendárny Karel zomrel, sa jeho hity začali hrať ešte viac ako doteraz, a teda by konečná suma mala prudko narásť. Ešte závratnejšia mohla byť v prípade, že by bol maestro aj autorom svojich piesní, podľa Blesku to tak však až v 98% skladieb z jeho repertoáru nebolo.