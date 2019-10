Portrét Karla Gotta (+80) obchádza internet, ľudia sa smejú: TOTO že je Kája?

V rodnom meste Karla Gotta vzniklo skutočne originálne pietne miesto. V mestskej štvrti Bolevec sa na múre, ktorý je vyhradený pre graffiti, sa pred pár dňami objavila maľba, ktorá vzdáva poctu práve spevákovi. Pod podobizňou sa už objavilo aj zopár sviečok, ktoré fanúšikovia zapálili na pamiatku maestrovi. Mesto Plzeň sa originálnemu miestu teší, a radosť má aj z toho, že o portrét sa postarala práve mladšia generácia, ktorú Gottova tvorba, ako sa zdá, taktiež oslovila.

Podobizeň Karla Gotta na spomínanom múre. Zdroj: Instagram plzenoviny.cz

Maľbu vytvoril anonymný umelec, no dnes je asi aj trochu rád, že sa k svojmu dielu neprihlásil. Fotka jeho výtvoru totiž obletela Česko i Slovensko a rozpútala búrlivé diskusie. Nejde totiž o najvydarenejšiu podobu zosnulého speváka a ako to už býva, nie každému je pochuti. Ľudia teraz rozmýšľajú, koho im tvár na maľbe pripomína. „Chudák... to nie je pocta, vyzerá ako mimozemšťan." „Panebože, to je katastrofa," zneli niektoré z reakcií zhrozených obyvateľov.

Karel Gott bol povestný svojím zmyslom pre humor. Ktovie, ako by reagoval na sporné graffiti. Zdroj: Jan Zemiar

Spomínaný múr využívajú graffiťáci už od 90. rokov a neustále svoju podobu mení. Ako dlho na ňom vydrží portrét Karla Gotta, je otázne.