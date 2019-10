Sesternica Karla Gotta (†80) prehovorila: TU chcel byť Maestro pochovaný, ale... Ivana nekomunikuje!

PRAHA - Správa o smrti Karla Gotta (†80) zasiahla Česko a Slovensko začiatkom októbra. O dva týždne neskôr sa konala v katedrále sv. Víta zádušná omša a Maestrove pozostatky spopolnili. Do dnešného dňa sa však nevie, kde legendárny spevák nájde miesto posledného odpočinku. Jeho sesternica Hana Zímová prehovorila, kde chcel byť pochovaný... No vdova Ivana (43) však vôbec nekomunikuje!

Ubehli už tri týždne od osudného 1. októbra, kedy spevák podľahol akútnej leukémii. Po poslednej rozlúčke na Žofíne a zádušnej omši v katedrále sv. Víta sa špekulovalo, kde legendárny spevák nájde miesto svojho posledného odpočinku.

Hovorilo sa, že by urna s jeho popolom mohla byť uložená na prominentnom cintoríne Slavín. Doposiaľ však nikto nepožiadal o udelenie miesta. A aj Gott mal mať podľa slov jeho sesternice Hany Zímovej iné prianie - pochovaný chcel byť pri svojich rodičoch v hrobe v Újezde u Svatého Kříže na Plzeňsku.

„Keď sme sa videli v lete naposledy, tak hovoril o tom, že by chcel byť tu, pri rodičoch... Ale nemám od Ivany žiadne konkrétne správy, nie sme od pohrebu v kontakte,“ povedala českému Blesku spevákova sesternica. „Ponúka sa to, že by bol pri rodine, ale je otázkou, čo chcel, než odišiel. Neviem povedať. Fanúšikovia by to mali ďaleko. Uvidíme...“ dodala.

Ani tento cintorín však nikto ešte nekontaktoval. „Nemám takú informáciu, je to v moci rodiny, ale nie sme s nimi v kontakte. Bola by pre nás česť, keby bol u nás Karel Gott pochovaný, ale myslím, že pri jeho význame a veľkosti patrí skôr na Vyšehrad,“ povedala Blesku starostka Újezdu u Svatého Křiže Alena Manková.