A je to vonku! Ivana Gottová prezradila miesto Karlovho hrobu: Tu bude maestro odpočívať!

Ivana Gottová prezradila miesto Karlovho hrobu

Zdroj: Markiza/Topky.sk

PRAHA - Od posledných rozlúčok so zosnulým Karlom Gottom na Žofíne a Pražskom hrade už uplynuli takmer dva týždne. Odvtedy verejnosť neustále špekulovala nad tým, kde sa bude nachádzať miesto posledného odpočinku legendárneho speváka. Názorov a vyjadrení bolo síce mnoho, no to, ako to skutočne bude, vyšlo najavo až teraz. Oficiálne vyjadrenie poskytla vdova Ivana Gottová.