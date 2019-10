Štaidl bol Gottov blízky priateľ, na pohrebe chýbal: TOTO je dôvod, prečo som neprišiel!

PRAHA – Dlhé roky spolu pracovali a vystupovali na jednom pódiu. Ladislav Štaidl (74) bol kapelníkom Karla Gotta (†80). So svojím orchestrom ho počas koncertov sprevádzal 22 rokov. Na poslednú rozlúčku so zlatým slávikom však neprišiel. Konečne prehovoril a priznal dôvod!

Od roku 1965 do roku 1987 boli na koncertoch nerozluční. Ladislav Štaidl sprevádzal Karla Gotta (†80) spoločne so svojím orchestrom. Keď ako kapelník ukončil svoju kariéru, Maestra to ranilo. Ostali však naďalej dobrými kamarátmi, a preto sa tlačila do popredia otázka, prečo sa hudobník nezúčastnil poslednej rozlúčky so spevákom.

Poslednej rozlúčky s Karlom Gottom sa jeho dlhoročný kamarát Ladislav Štaidl nezúčastnil. Zdroj: TV MARKÍZA

Naposledy sa videli na Gottovej oslave narodenín v júni. „Karlovi som osobne popriať nešiel, pretože v tom návale gratulantov, keby mu prial každý, tak by ho to asi zabilo,“ vyjadril sa ešte pred niekoľkými týždňami pre český Blesk. Práve toto prianie však mohlo byť ich posledným rozhovorom. Dlhoročný kamarát Štaidl však chýbal na poslednej rozlúčke s ním, hoci pozvánku od Ivany dostal.

Aký je teda dôvod, pre ktorý sa textár nerozlúčil s božským Kájom? „Som natoľko zdrvený Karlovým odchodom, že som nikde nechcel hovoriť, ani sa ukazovať. Vyrovnávam sa s tým po svojom. Všetky ponuky na rozhovory som odmietol, na nič sa necítim,“ znelo písomné stanovisko Štaidla pre blesk.cz. Smrť kamaráta ho veľmi zasiahla, a tak s nikým niekoľko dní nekomunikoval. Podľa zdroja bol však Štaidl vždy skôr typ, ktorý sa drží v ústraní. A to aj napriek tomu, že mal veľký podiel slávikovej zlatej ére.