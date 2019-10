Vyjadrenie Gottovho (†80) kamaráta šokuje: Môže za spevákovu smrť eutanázia?!

Poznali sa dlhé roky ešte zo školy a boli nerozlučnou dvojicou. To sa však akosi naštrbilo, keď Milan Drobný vyrukoval s informáciou, že Ivana Gottová má svojho manžela biť. Tú mal údajne od spevákovho šoféra. Dospelo to do štádia, že Karlova manželka stiahla Drobného pozvanie na oslavu Karlovho jubilea. Na zádušnú omšu však pozvanie dostal, čo ho milo prekvapilo.

„Ďakujem, že som dostal pozvanie. Prišlo samo od seba, bolo veľmi pekné, nebola to hromadná pozvánka, bolo to unikátne. Schoval som si ju. Som rád, že zvíťazil rozum,“ vyjadril sa Drobný pre extra.cz. Zároveň hovorí o tom, ako ho kamarátova smrť zasiahla. „Ešte dnes som ubolený. Vôbec som nečakal, že ma jeho smrť takto zasiahne. Bol som teraz v nemocnici, kde mi zistili nepravidelný tlkot srdca a tak vysoký tlak, že si ma tam chceli nechať. To so mnou Karlova smrť urobila,“ tvrdí Milan.

Milan Drobný bol dlhoročným kamarátom Karla Gotta (†80).

Svojimi ďalšími slovami však doslova šokuje. Tvrdí totiž, že Karel Gott je podľa neho hrdina... „V tom, že na sebe urobil eutanáziu. Už sa odmietal liečiť. Zistil, že už by bol ďalej všetkým na obtiaž a chcel, aby si ho všetci, ktorí ho mali radi, rodina, pamätali v čo najlepšom svetle,“ rozhovoril sa. Spomína na to, že skladateľ Mirko Klempíř podstupoval drastické ožarovania a nepomohlo mu to. Predĺžilo mu to život len o pol roka a tomu sa chcel Gott údajne vyhnúť. „Preto sa rozhodol, že ďalej nebude podstupovať liečbu. To je obrovské hrdinstvo. Tuším, aké to pre neho muselo byť,“ obdivuje svojho zosnulého kamaráta, ktorého smrť očakával, no nechcel si ju pripustiť.

„Vytušil som to z jeho chovania. Hovoril mi: Tak ti podávam ruku, neviem, kedy si ju ešte podáme. To prezrádzalo všetko. Navyše sa samozrejme poznám s doktormi, takže som kadečo vedel. Ale aj keď to viete, tak to aj tak nečakáte,“ prezradil pre extra.cz zdrvený Drobný.