Sumy, z ktorých sa vám zakrúti hlava: TOTO VŠETKO sa bude dediť po zosnulom Karlovi Gottovi (†80)!

Najnovšie český Blesk spísal všetky informácie o Gottovom majetku a rovnako aj to, kto by ho mal zdediť či na koho sú jeho súčasti už momentálne prepísané. Dedičstvo po legendárnom spevákovi je vyčíslené na milióny a jednotlivých súm sa vám zakrúti hlava...

Rodinná vila na Bertramke

Odhadovaná hodnota: cca 70 miliónov českých korún (podľa Bleskom oslovených realitných maklérov)

Komu patrí: Od roku 2016 je vlastníčkou Ivana Gottová

Veci vo vile na Bertramke a majetkové práva (auta, obrazy, hodinky, starožitnosti atď.)

Odhadovaná hodnota: Desiatky miliónov českých korún, možno aj viac

Komu patrí: Od úmrtia Karla patria Ivane Gottoverj (od úmrtia manžela, tedy od októbra 2019)

Poznámka: Ak spevák v závete neurčil, že konkrétne časti tohto majetku pripadnú niektorému z jeho detí či nejakej inej osobe, všetko dedí Ivana

Chalupa v Doubici

Odhadovaná hodnota: cca 7 miliónov českých korún (podľa Bleskom oslovených realitných maklérov)

Komu patrí: Od roku 2018 je majiteľkou Ivana Gottová

Poznámka: Pôvodne bola podľa Blesku napísaná na Gottovu svokru Blanku (68).

Byt v Košířích s garážou

Odhadovaná hodnota: cca 4,5 miliónov českých korún

Komu patrí: Od roku 2007 je majiteľkou Ivana Gottová

Poznámka: Pôvodne bol napísaný na speváka, v byte žije jeho svokra Blanka. Nebude súčasťou dedičského konania

Karel Gott Agency s.r.o.

Odhadovaná hodnota: cca 20 miliónov českých korún (podľa Bleskom oslovených realitných maklérov)

Komu patří: Od roku 2018 Ivane Gottovej

Poznámka: Pri zakladaní firmy boli manželia spoločníkmi

Spevákov účet v Komerčnej banke

Odhadovaná suma: neznámá

Komu patrí: Maestro ho za života previedol na manželku Ivanu.

Poznámka: To, či má Gottová ešte iný účet (či účty), nie je známe.

Ochranná známka na jméno Karel Gott

Odhadovaná hodnota: cca 150 milionov korún (podľa Bleskom oslovených odborníkov)

Komu patrí: firme Karel Gott Agency, teda Ivane (od roku 2015)

Poznámka: Ochranná známka platí v Česku i v celej Európskej únii. Toto spadá do dedičského konania.

Ochranná známka na podpis Karel Gott

Odhadovaná hodnota: cca 100 miliónov korún (podľa Bleskom oslovených odborníkov)

Komu patrí: Od roku 2014 ju mal zaregistrovanú Karel Gott.

Poznámka: Po smrti zpěváka je známka předmětem dědictví.

Tantiémy a interpretačné honoráre

Odhadovaná hodnota: cca 7,5 miliónov ročne (dle zdrojov z OSA a Integramu)

Komu patrí: Správcovia diel ich vyplácali priamo Karlovi Gottovi

Poznámka: Dedičstvo sa bude riešiť, pokiaľ spevák neurčil v záveti, na koho tantiémy a honoráre prevádza. Majetkové práva k dielam trvajú zo zákona počas jeho života plus 70 rokov po jeho smrti.