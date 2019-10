Pariškovej pokazené zásnuby: Namiesto oslavy čistenie zvratkov!

Detaily zo zásnub Aneta s Miroslavom vyrozprávali v jojkárskej šou Čau Lujza. Stalo sa tak v úplne všedný večer a nič nenasvedčovalo tomu, že moderátorkin dnes už manžel pokľakne a požiada svoju polovičku o ruku. V jednu februárovú nedeľu sa blondínka vrátila domov z moderovačky plesu, on zasa priletel z pracovnej cesty v Amsterdame...

Ešte neskoro večer sa Miroslav vybral nakúpiť potraviny a vrátil sa domov.. Moderátorke, ktorá ho čakala doma vo vyťahaných teplákoch, ani v sne nenapadlo, že bežná domáca pohoda sa zmení na niečo výnimočné. Keď vybaľovala veci, v taške našla holandské svadobné dreváky a partner ju vyzval, aby si ich vyskúšala. Topánky jej však nesadli a keď ju vyzval, aby si ich prezrela a zistila, čo je za problém, našla v nich škatuľku s prsteňom.

Synovia Anety Pariškovej sa zjavne vedia postarať o poriadne nečakané prekvapenia. Zdroj: Instagram AP

Aneta Parišková s manželom Miroslavom. Zdroj: Jan Zemiar

Ako je už dnes zrejmé, Aneta súhlasila a veľký krok do spoločnej budúcnosti sa rozhodli osláviť prípitkom. To však nevedeli, čo ich o chvíľu čaká. „Pokračovala romantická chvíľa a potom, že poďme si na to pripiť. Keď Mirko nalial do jedného pohárika, do druhého pohárika, tak sa ozval obrovský rev a zvracajúci Gabrielko prišiel do obývačky. Ani sme to víno nedopili a išli sme čistiť posteľ, čo trvalo asi do polnoci,” prezradila Aneta. Nuž ale, mohlo to dopadnúť aj horšie. Napríklad ak by budúca nevesta namiesto očakávaného súhlasu povedala jednoznačné "nie".