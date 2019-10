Vrchol drzosti v SND: Odchod hercov z javiska... kvôli hlučným divákom!

Ku konfliktu prišlo iba krátko po tom, ako herci začali predstavenie. Komédia o ženskej duši a myslení, ktorá sa na divadelných doskách teší úspechu už takmer rok, sa zmenila na cirkus. „Po 20 minútach sme počuli hulákanie a do sály sa nasilu (aj keď ich nepustili SBS ani uvádzačky, lebo prišli neskoro a predstavenie dávno začalo) natlačilo veľa chlapov cca vo veku 40-50 rokov. Hlasný príchod, neustále prerušovanie predstavenia, komentovanie, hulákanie,“ opísala rozhorčená herečka Dominika Kavaschová, ktorá v predstavení nielen hrá, ale je aj jeho spoluautorkou. O to viac ju zarmútilo správanie neslušných hostí.

Herečka Dominika Kavaschová v predstavení Morena. Zdroj: Robert Tappert

Herci kvôli nim predstavenie niekoľkokrát prerušili, pričom ich spolu s ostatnými divákmi žiadali, aby sa upokojili, alebo sálu opustili. Na arogantnú partiu však výzvy nezabrali. „Diváci boli smutní, aj my smutní, nedalo sa žiaľ pokračovať. Celá ilúzia, naša snaha a robota bola nanič.“ Herci sa teda rozhodli v predstavení už ďalej nepokračovať a javisko nakoniec opustili. Dominika sa však neskôr ešte prihovorila návštevníkom prostredníctvom sociálnej siete. „Ďakujem divákom za ich trpezlivosť a empatiu za to, že sme cítili, že nám držia palce, za to, že sa postavili na našu stranu a pochopili nás. Nebola to naša vina, ani vina SND, žiaľ, nemohlo to skončiť inak.“

Herci po niekoľkých neúspešných výzvach museli predstavenie ukončiť. Zdroj: Robert Tappert

Na sociálnej sieti sa ihneď rozprúdila debata o tom, prečo divadlo alebo bezpečnostná služba neboli schopní arogantných návštevníkov zo sály vykázať, či dokonca, prečo nebola privolaná polícia, aby urobila poriadok.

Mladú herečku situácia mrzí. Zdroj: TV MARKÍZA

Herečka zvyšným divákom prisľúbila náhradný termín, ktorý by mal byť čoskoro zverejnený na oficiálnej stránke divadla. Či ale bude divadlo schopné zabezpečiť predstavenie bez podobných incidentov, a ako sa rozhodnú riešiť ten z pred pár dní, nevedno.