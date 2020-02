Juraj Kukura zúri: Koniec slovenského divadla... V hre sú státisíce!

Juraj Kukura má hlavu v smútku. Po tom, čo sa k nemu dostalo rozhodnutie o dotáciách divadlám, ostal poriadne zaskočený. Finančnú injekciu Divadlu Aréna totiž znížili o 19 percent, čiže o 163 000 eur, čo rozhodne nie je zanedbateľná čiastka. „My sme tu na to, aby sme ponúkali divákom také inscenácie, ktoré posúvajú spoločnosť. Divadlo Aréna tu nie je na to, aby ľudí zabávalo a oddychovali tu, ale kultúrne sa obohacovali. Máme šíriť v tomto národe kultúru,“ uviedol pred novinármi po generálke inscenácie Holokaust, ktorá mala v pondelok svoju premiéru.

Po generálke inscenácie Holokaust Juraj Kukura prekvapil všetkých svojím vyhlásením. Zdroj: archív Divadla Aréna

Situácia dospela do bodu, že samotný riaditeľ divadla premýšľa, či bude ešte Aréna fungovať. „Z neznámych dôvodov nám totiž ako jediným bola znížená dotácia,” povedal Juraj Kukura. Pritom spomínané divadlo funguje v Bratislave už od roku 1828. Sídli v historickej budove patriacej Bratislavskému samosprávnemu kraju. Teda práve tým, ktorí rozhodujú o prideľovaní peňazí. Tým, že sa nachádza divadlo v historickej budove a dokonca oplýva väčším javiskom ako Astorka, vyžaduje si nákladnú údržbu. Napriek tomu im schválili dotáciu vo výške 742 000, pričom iní dostali viac.

„Ostatným divadlám bolo pridané. Divadlo Aréna zostáva 742 000 eur, čo je oproti Divadlu Astorka, ktorá dostala 979 000 eur, oveľa menej. Máme o 200 000 eur menej, pritom máme prinajmenšom dvakrát také veľké javisko, ktorého údržba je nákladná. Dokonca aj Bábkové divadlo má viac financií, 861 000 eur,“ vysvetlil Kukura. Situácia je momentálne taká, že divadlo musí rušiť niektoré inscenácie.

„Neviem, čo budeme robiť ďalej. Najsmiešnejší dôvod mi bol povedaný, že vraj sa chystáme rekonštruovať. No my teraz hráme, tvoríme, platíme účty... Bol by som rád, ak by sa to vysvetlilo. Je to proti kultúre, proti umeniu, proti náučným inscenáciám. My zanikneme! Toto rozhodnutie sa nedá pochopiť a akceptovať. Dúfam, že príde k náprave!“ vyjadril svoje rozhorčenie herec. Čo bolo skutočným dôvodom zníženia dotácii, je vo hviezdach. Ostáva len dúfať, že Divadlo Aréna bude vo svojej činnosti naplno pokračovať bez prekážok.