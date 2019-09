Herečka a speváčka Alžbeta Bartošová: Z TOHTO bola posledné týždne pod veľkým tlakom

„Vo všeobecnosti si myslím, že som už hrala aj ťažšie roly ako je Cosetta, no posledné dva týždne boli naozaj náročné. Boli sme pod veľkým tlakom, mali sme dvojfázové skúšky, na ktorých sa k nám už pridal aj orchester a všetko sa spájalo dokopy. Všetci sme veľmi unavení, Marie od nás na každej skúške vyžadovala stopercentný výkon, pre ňu sme v divadle, sme zdraví, tak proste ideme a makáme, takže to bolo fyzicky aj psychicky veľmi náročné. Je veľmi prísna, no na druhej strane, keby prísna nebola, neboli by sme tam, kde sme a myslím, že by ten výsledok takto nevyzeral. Dýcha z toho absolútna profesionalita, dúfam, že to diváci zavnímajú tiež,“ uviedla mladá interpretka v rozhovore.

S Cosettou podľa vlastných slov nemá veľa spoločného. „Ani nemôžem mať, keďže ona nepoznala svoju rodinu, svoju matku, žila s Valjeanom, s ktorým sa v podstate celý život skrývala a žila niekde v kláštore a v úplne inej dobe ako ja, zažívala niečo celkom iné a jej charakter je vystavaný práve na tom, v akom prostredí a období sa pohybovala,“ vysvetlila Bartošová. „Spoločné máme akurát to, že som, myslím si, romantická duša a ona určite tiež,“ usúdila.

„Poznám pár ľudí, ktorí si našli partnera v pätnástich alebo v šestnástich, zobrali sa a sú spolu a majú deti a keď sa na nich dívam, mám pocit, že žijú veľmi romantický život. Strašne sa mi to páči, sú pre mňa dôkazom, že to ešte existuje, že sa to aj v dnešnej dobe môže ešte stať... Myslím, že dnes sme voči niečomu takému skôr skeptickí, niektorí to dokonca nejakým zvláštnym spôsobom hejtujú, myslia si, že to predsa nie je možné, že to nemôže vydržať a určite je to nejaký fejk. No, aj keď čoraz menej, stále podľa mňa existujú ľudia, ktorí takéto vzťahy dokážu nájsť a dokážu tak žiť,“ vyjadrila sa herečka, ktorá si veľkú lásku momentálne zažíva najmä na javisku, a to práve prostredníctvom Cosetty zamilovanej do Mariusa v podaní Petra Makranského.

S Petrom sa jej podľa vlastných slov hrá výborne. „Povedali sme si, že to nechceme robiť prvoplánovo, ani Marie to po nás nechcela. Nechcela, aby som bola taká tá princezná, ktorá chodí po javisku a žije si nejaký svoj vlastný život. Máme tam aj pár vtipných momentov, aj sme chvíľkami obidvaja takí nemotorní, našli sme si tam aj tieto polohy. Peťo je srandista, aj v živote aj na javisku, stáva sa, že ho musím aj krotiť, lebo ma vo chvíľkach, keď môže, šteklí alebo niečo také,“ vyzradila s úsmevom Bartošová.

„Vždy mu hovorím, nech to nerobí, lebo sa budem smiať, no je dôležité, aby vás ten partner vedel na javisku podporiť aj takýmto štýlom. Áno, musíme to urobiť profesionálne a dobre, ale treba v tých očiach vidieť aj iskričky. V tomto je Peťo na javisku super,“ skonštatovala napokon.