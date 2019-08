Tajná SVADBA bývalého markizáckeho moderátora: FOTO nevesty so ženíchom!

Štefan Eisele doslova žije športom a nevšedné zážitky zo sveta rýchlych kolies pravidelne zdieľa aj so svojimi fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí. Svoje súkromie príliš často s verejnosťou nerieši, no ak sa v jeho živote udeje niečo veľké, sympatický redaktor neraz spraví výnimku. Podobne to bolo aj počas posledných pár mesiacov.

Zdroj: Súkromný archív Š.E.

Len v máji sa totiž pochválil tým, že pokľakol pred ženou svojho života. „Obaja radi cestujeme, takže aj naše zásnuby sa odohrali mimo Slovenska. Zasnúbili sme sa v Barcelone v Parku Güell. Vybral som výnimočné miesto s krásnym výhľadom na mesto a s úžasnou energiou. Veľmi sa tešíme a užívame si každý deň," povedal nám vtedy šťastný Eisele.

Veľká zmena v živote bývalej hviezdy Markízy: Povedala áno... Budeme sa brať!

Dnes už sa pýšia titulmi manžel a manželka. Bývalý športový redaktor Markízy veru na nič nečakal a do spoločného života vhupol naozaj rýchlo. Včera sa sympaťák pochválil fotografiou z ich veľkého dňa. „BOOM Prestupová bomba leta - Mr. & Mrs. Eiselovci,” napísal k prvej manželskej fotografii Štefan, ktorý aj teraz zostal verný športovej terminológii.

Zdroj: Instagram Š.E./Jana Kuššová

A že emócie zo svadobného dňa ešte nevyprchali, dokázal aj neskôr na svojom Instagrame. Vo videu, ktoré zverejnil, si aj so Silviou trošku zavtipkovali, pochválili sa žiarivými obrúčkami a šporťák dokonca svojim "šťastným" prstenníkom vylosoval aj výhercu súťaže, ktorú ešte pred svadbou vyhlásil pre svojich priaznivcov.

Zdroj: Instagram Š.E.

Pod fotkou mladomanželov sa okamžite začali kopiť gratulácie ich blízkych, priateľov, ale aj priaznivcov. Veľa šťastia želajú novomanželom aj Topky.