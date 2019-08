Známe krásky provokujú: Bradavky všade, kam sa pozrieš!

BRATISLAVA - Horúce letné počasie si priam žiada nahodiť sa do plaviek či voľných šiat. Svoje o tom vedia aj známe krásky, ktoré svojimi outfitmi poriadne provokujú. A to najmä mužské oko!

Ženské krivky, horúčavy, slnko. Keď sa to všetko spojí, vzniknú vskutku sexi zábery krásnych známych žien slovenského a českého šoubiznisu. Dôkazom sú aj nedávne zábery Veroniky Vágner Husárovej, Zuzany Belohorcovej, Terezy Maškovej, Jany Slačkovej či Barbory Bakošovej. Tie totiž fotkami na sociálnej sieti provokujú jedna radosť.

Víťazka Miss Slovensko 2007 Veronika Vágner Husárová, sa môže pýšiť postavičkou ako lusk aj po tom, čo pred štyrmi rokmi priviedla na svet svojho synčeka. Nejedna žena jej krivky tíško závidí a muži nad jej sexi telom slintajú. Opäť im dala dôvod kochať sa. Biele plavky a bazén sa podpísali pod to, že Veronike presvitá bradavka!

Veronika Vágner Husárová sa stále pýši postavičkou ako lusk. Zdroj: Instagram V.V.

Výnimkou nie je ani Zuzana Belohorcová, ktorá dlhodobo žije v Amerike a za svoje plné pevné prsia sa rozhodne hanbiť nemusí. Vo svoj meninový deň pripíjala na zdravie všetkých Zuzán a biele šaty nechali vyniknúť aj čosi iné, ako len Belohorcovej opálenie.

Zuzka Belohorcová si pripila na zdravie všetkých svojich menovkýň. Jej biele šaty dali vyniknúť nielen opáleniu. Zdroj: Instagram Z.B.

Mužské zmysly nenechala na pokoji ani víťazka SuperStar z roku 2018 Tereza Mašková, ktorá sa s fanúšikmi podelila o záber z dovolenky. Na fotke svietili nielen speváčkine oranžové plavky, ale aj vztýčené bradavky. Mladá Češka týmto príspevkom potešila nejedno mužské oko.

Tereza Mašková týmto záberom pošteklila mnohé mužské predstavy. Zdroj: Instagram T.M.

Hoci už o čosi skôr, no pikantnými zábermi sa pochválili aj markizáčka Janka Slačková a moderátorka Barbora Bakoš. Kým jedna si užívala more a slnečné lúče na ostrove Zakynthos, druhá si odbehla do Vrátnej doliny na výlet. Obe však horúce letné počasie vyzlieklo do plaviek a o pozornosť na záberoch sexi krások sa hlásili aj ich bradavky.

Janka Slačková si užívala dovolenku na Zakynthose a pochválila sa dráždivým záberom. Zdroj: Instagram J.S.