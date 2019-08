Preboha, čo sú toto za šaty?! Česká kráska odhalila telo v takejto „handre“

PRAHA - Keď sú niekam pozvané modelky, niekedy to vyzerá ako súťaž - ktorá toho odhalí zo svojho tela čo najviac. Miss ČR 2002 Kateřina Průšová (35) prišla na otvorenie nového kasína v šatách, ktoré pôsobili tak trochu ako luxusná osuška. Spredu ešte v pohode, ale zozadu...

Modelky zvyčajne vyzerajú dobre aj vo vreci. Keď sú vo forme, zvyknú sa na rôzne večierky obliekať naozaj do miniatúrnych šatočiek alebo aspoň do takých, ktoré čo-to z ich tela odhalia. Veď majú čo vystavovať, že áno?!

Kateřina Průšová do kasína zvolila trblietavé minišaty, ktoré by bez lesklých kamienkov vyzerali skôr ako osuška s ramienkami. Ale nevyzerala v nich vôbec zle... len ten zadný diel! Zozadu šaty vyzerali trochu ako rozgajdaná handra. Žeby to bol zámer, aby nositeľka mohla z toho správneho uhla ukázať aj niečo viac?

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia