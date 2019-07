Zbláznila sa? Vyumelkovaná exfarmárka o ďalšej operácii... Z tohto behá mráz po chrbte!

BANSKÁ BYSTRICA - Zväčšené prsia, umelé vlasy či pery vytvarované dermatológmi. Exfarmárka Karin Dvořáková (26) sa netají tým, že vyznáva takzvaný umelý výzor a je to na nej aj vidieť. Od začiatku tohto roku si dala vylepšiť už mnohé časti svojho tela či tváre. To je však nič oproti tomu, nad čím uvažuje teraz.

Karin Dvořáková, ktorá v poslednej sérii drsnej reality šou Farma prekvapivo vypadla až tesne pred bránami finále, sa od konca šou už poriadne zmenila. Najskôr sa vrátila k tmavej farbe vlasov, ktoré si neskôr dala predĺžiť a po nepohodlnom ubytovaní na farmárskom statku sa vrátila aj k umelým nechtom a mihalniciam. Začiatkom roka si nechala zväčšiť svoje už aj tak veľké prednosti a neskôr ešte dopriala svojim perám bohatú dávku botoxu.

Zdroj: Instagram K.D.

Zdá sa však, že kontroverznej kráske to ešte nestačilo. Už sa totiž pohráva s myšlienkou na ďalší zákrok. A nie hocaký, tu už ide poriadne do tuhého. Nedávno sa prostoreká Karin na sociálnej sieti zdôverila, že uvažuje nad odstránením rebier. „Ale áno, už mi to párkrát napadlo, uvidíme časom," uviedla na svojom Instagrame.

Zdroj: Instagram K.D.

Hrôzostrašne znejúci zákrok, ktorý má údajne za sebou aj slávna Kim Kardashian, má za úlohu zoštíhliť driek a navodiť efekt presýpacích hodín. Kým americkú hviezdu reality šou preslávili jej kypré tvary, exfarmárka sa naopak môže popýšiť prirodzene štíhlou postavou a pekným pásom. Spomínaný zákrok tak slovenská sexica vôbec nepotrebuje.

Zdroj: Instagram K.D.

Ktovie, či sa pre náročnú operáciu napokon rozhodne, alebo ide iba o svojský zmysel pre humor.