Ženatý a poriadne výstredný fotograf Saudek (84): Milenka zo Slovenska!

I keď je Ján Saudek – fotograf, ktorý sa venuje najmä osobitým aktom, už päť rokov ženatý s Pavlou a majú spolu tri deti, ani to mu nebráni hľadať si milenky. Jeho manželka mu to dokonca celé roky toleruje. Známy Čech sa netají tým, že ho priťahujú ženy kyprejších tvarov. V rozhovore s Terezou Kostkovou pre Český rozhlas priznal, že svoju obrúčku daroval jednej z mileniek. „Ja som ho už, myslím, dal nejakej slečne, ten môj prstienok, ale ona (manželka Pavlína, pozn. red.) má, nosí ho,“ povedal bez okolkov Saudek.

Ján Saudek tvorí už 16 rokov pár s podstatne mladšou Pavlínou. Zdroj: profimedia.sk

To však nie je všetko. V relácii Blízká setkání vyrukoval aj s priznaním, že má na Slovensku milenku, ktorá má v skutku zvláštne želanie. „Ja mám priateľku, slovenské dievča, ktoré má tri akademické tituly, a ona mi povedala: ja požiadam vašu ženu, aby som s vami mohla byť, až budete umierať. A moja žena, keď som jej to hovoril, žiadosť o túto výsadu podivnú, tak vykríkla: „Ale ja predsa viem, čo mám robiť!“ Ale to je úžasné, pretože mňa zvyčajne ženské opúšťali. Myslím, že som na záver života mal veľké šťastie,“ rozhovoril sa Ján Saudek otvorene o situácii s manželkou a milenkou.