Z Viki Rákovej bude dvojnásobná mama: Prezradila pohlavie bábätka!

Viki Ráková je mamou malého Bendegúza a v lete privedie na svet aj svoje druhé dieťa. Ohľadom detailov herečka nerobí tajnosti. „Budeme mať zase chlapčeka," prezradila na rovinu pre portál markiza.sk. Rodiť by mala Viki v auguste a zatiaľ si bezproblémové tehotenstvo užíva: „Sme zdraví a celé tehotenstvo prebieha úplne v poriadku, takže sme z toho veľmi šťastní."

Herečka je neodmysliteľnou súčasťou sitkomu Susedia, a tak popri zmenách v jej živote museli tvorcovia čeliť aj zmenám v scenári. „Vrátime sa trošku do času, keď sa László dozvedel, že budú mať bábätko. Ostatné som ešte nečítala, ako to bude celé prebiehať, ale verím v to, že to bude veľká sranda," uviedla.

Nové časti Susedov by mali stihnúť natočiť ešte pred tým, ako sympatická brunetka nastúpi na materskú dovolenku. Čo sa týka návratu na televízne obrazovky, konkrétny časový plán zatiaľ nemá. „Po nejakom rozumnom čase sa možno vrátime naspäť. To záleží aj na tom, či bude aj piata séria," vyjadrila sa.

Viki prajeme, aby všetko dopadlo podľa jej predstáv.