Opletačky s políciou! Sajfa sa natáčal za volantom pri rýchlosti 140 km/hod: Muži zákona mu to spočítali

ZAMAROVCE - Jazda zo Žiliny do Bratislavy sa moderátorovi Matejovi Sajfovi Cifrovi (39) vypomstila. Pravdepodobne si chcel skrátiť chvíle za volantom, a tak pre svojich fanúšikov vysielal naživo, pričom telefón držal celý čas v ruke. To všetko sa dialo počas jazdy po diaľnici v rýchlosti 140 km/h. Na danom úseku, ktorým prechádzal, sa však nachádzala policajná hliadka a tá to spíkrovi spočítala!

V piatok okolo obeda sadol moderátor za volant svojho auta a namieril si to zo Žiliny do Bratislavy. Cez live stream sa prihováral svojim fanúšikom a komunikoval s nimi. To všetko počas jazdy autom pri rýchlosti 140 km/h. Po celý čas držal v jednej ruke telefón. „Dávam pozor aj jedným očkom na cestu, nebojte sa, teda dvoma očkami,“ povedal v tom čase pripojeným ľuďom.

Sajfovi sa live stream za volantom vypomstil. Zdroj: Instagram M.Č.

Čo ho však viedlo k riskantnej jazde, keď nevenoval všetku svoju pozornosť šoférovaniu? „Nerobievam toto veľmi často, že Instagram takto využívam počas toho, ako sa presúvam, ale mal by som to robiť častejšie. Musím si kúpiť nejaký nadstavček na telefón. Ale som rád, že mi robíte takto spoločnosť, keď idem zo Žiliny. Idem po diaľnici, to je v pohode,“ hovoril spíker, ktorý si chcel zrejme skrátiť čas osamote.

Takto sa prihováral cez živé video, čo sa mu však vypomstilo. Po pár minútach už za ním totiž trielili muži zákona, predbehli ho a zastavili. „Niee! Do p*dky! No môžem ja? Koľko to vysielam naživo? Už štyri minúty. Mohol som si myslieť,“ reagoval na policajtov Sajfa a pre svojich sledovateľov nechal live stream pustený aj naďalej.

„Boli ste zastavený z dôvodu používania telefónneho prístroja počas vedenia motorového vozidla. Porušili ste základné povinnosti vodiča,“ povedal známej tvári policajt. Samozrejme, že moderátor sa bránil tým, že nešiel rýchlo, no uznal, že telefón v ruke mal, hoci netelefonoval, len naživo vysielal. „Takto! Držali ste mobilný telefón v ruke. Iné by bolo, keby ste používali handsfree, máme to nasnímané a jasný dôkaz, že ste telefón používali a berieme to ako telefonovanie! Je mi ľúto, vyriešim vás podľa platného sadzobníka pokút, 50 eur!“ oboznámil Sajfu policajt.

Sajfu zastavili policajti a dostal pokutu 50 eur. Zdroj: Instagram M.Č.

Budúci otec bol tak nútený zaplatiť za svoju nerozvážnosť a je ľahší o 50 eur. Keďže video nechal bežať aj počas komunikácie s policajtom, niektorí fanúšikovia sa do neho pustili a dali za pravdu policajtom. „Držíš telefón v ruke počas šoférovania? Porušuješ zákon!“

A keďže ide o známu osobnosť, aj Polícia Slovenskej republiky sa rozhodla na tento prípad upozorniť na svojej facebookovej stránke. „Mobil za volant nepatrí: Toto je naozaj nezodpovedné správanie. Boli by sme radi, ak by známe osobnosti, ktoré každý deň vplývajú na sociálnych sieťach na tisíce mladých ľudí, išli príkladom. Ak nám budú pomáhať šíriť preventívne informácie a vzdelávať svojich fanúšikov, bude to pre nás neoceniteľné. Porušovanie zákonov a bezpečnosti v premávke nie je vtipným námetom na reality šou, ale priestupkom, ktorý nabudúce môže skončiť veľmi zle...“ znel príspevok polície, ktorý však strážci zákona medzičasom z Facebooku stiahli.

Na čelnom skle má Sajfa dokonca prasklinu či ryhu, ktorú označil ako odplatu karmy za porušenie zákona. Zdroj: Instagram M.Č.