Roman Luknár naložil svojim kolegom ako ešte nikto: Sú to diagnózy, z divadla mi je zle!

BRATISLAVA - Fúúúha, tak ten si naozaj neberie servítku pred ústa! Romana Luknára (53) snáď verejnosti nie je ani potrebné predstavovať. Na svojom konte má už nespočetne množstvo divadelných predstavení, filmov aj televíznych seriálov, kde sa po jeho boku prestriedalo množstvo ďalších známych hercov. A hoci to vyzerá tak, že umelci sú jedna zohratá partia, z jeho slov to pôsobí skôr tak, že s kolegami sa často nemôžu vystáť....

V rozhovore pre denník Sme svojim kolegom naložil tak, ako ešte nikto. Tvrdí, že pokiaľ mu príde pracovná ponuka, najviac ho zaujíma práve to, kto s ním bude hrať. Je to pre neho dokonca dôležitejší faktor ako honorár. „Nemám chuť kaziť si deň. Keď mi ponúkajú robotu, mňa nezaujíma, koľko za to budem mať peňazí a čo tam budem hrať. Zaujíma ma, s kým tam budem hrať. Nechcem si kaziť deň s ľuďmi, ktorí chodia neskoro na pľac a nevedia texty,” povedal úplne otvorene.

Roman Luknár tvrdí, že pri pracovných ponukách ho najviac zaujíma to, s kým bude hrať. Je to pre neho dokonca podstatnejšie ako ponúkaný honorár.

Kvôli hercom sa mu zjavne zhnusilo aj divadlo, kde odmieta tráviť viac času, ako je nevyhnutné. Vo voľnom čase by ste ho tam hľadali len márne. „Do divadla nemôžem ísť ani ako divák, je mi z toho prostredia zle. Nepotrebujem stretávať hercov, to sú diagnózy,“ vyjadril sa štipľavo na adresu niektorých umelcov, hoci nikoho konkrétneho nespomenul.

Mnohí z nich podľa neho zabudli, prečo sa vydali na hereckú dráhu a v čom toto krásne povolanie spočíva. „Väčšinou sú to ľudia zahľadení sami do seba. Naháňajú si svoje egá, pritom zmysel herectva je v niečom úplne inom. Ja už nechcem oslepnúť, duševný pokoj a zdravie je to najpodstatnejšie v živote človeka,” dodal Luknár. Nuž, bolo by zaujímavé vedieť, kto zo známych slovenských hercov sa v jeho úprimných slovách nájde...