Český porotca z The Voice to prestrelil: Verejne urazil Slovensko!

PRAHA - Fúúú, tak toto už poriadne prehnal. Český porotca talentovej šou The Voice Česko Slovensko je, zdá sa, schopný urobiť čokoľvek, aby získal talentovaného súťažiaceho do svojho tímu. Neštíti sa pritom urážať kolegov, či dokonca celé Slovensko.

Vojta Dyk (33) si fanúšikov na Slovensku asi tak ľahko nezíska. Aspoň nie dovtedy, kým si nezačne dávať pozor na to, čo vypustí z úst. V najnovšom kole šou The Voice sa totiž opäť pustí do 'bratov Slovákov'.

Dusno začne potom, ako sa pred porotu postaví 20-ročný Jakub z Čiech. Ten svojím hlasom ihneď zaujme celú porotu a začne sa boj o to, kto mladíka získa do svojho tímu. Prvý s prehováraním začne práve Dyk. „Budem nesmierne rád, keď si ma vyberieš za svojho kouča, lebo to budú potom dve energie, ktoré sa spoja do obrovského vrcholu a spolu môžeme vyvrcholiť a týmto ti navrhujem, aby si hosťoval na mojom koncerte, ak si ma vyberieš."

Zdroj: TV MARKÍZA

Do boja sa však zamieša aj Jana Kirschner, ktorá si takisto nechce nechať talentovaného súťažiaceho ujsť. „Ja mám v tíme dve krásne Slovenky," vytasí Kirschner ženské zbrane. Na to však opäť pohotovo zareaguje Dyk: „Ježiš, nebuď blbý, Slovenku nieee!“ začne vykrikovať Dyk.

Nato sa ozve raper Kali, ktorý sa snaží zmeniť tému a zároveň Vojtovi vrátiť úder. „Vojta, ty si hrával futbal, nie? Alebo ešte hrávaš? Aká liga, tretia? Jakub, nechceš ísť do tretej ligy, však? Ja som hrával prvú, čiže...“ prihovorí sa súťažiacemu, no český spevák si nedá pokoj a vo svojom 'chrapúnstve' ešte pritvrdí. „Prosím ťa... ale slovenskú, to je ako naša tretia!" Kali to však nevzdáva a naďalej sa snaží zachrániť situáciu. „Ja to zas beriem tak, že Česko a Slovensko je jedno, sme jedna rodina," povedal kolegovi káravo.

Do ktorého tímu sa mladý Jakub nakoniec rozhodne pridať, uvidíte v najbližšej časti šou The Voice.