V apríli Mary všetkých prekvapila, keď sa len po trojmesačnej známosti vydala za svojho priateľa Adriána (24). A zdá sa, že čakať nechceli ani pri zakladaní rodiny a herečka na sklonku roka potvrdila, že spolu s manželom čakajú ich prvé bábätko. Napriek tomu však bola krásna herečka na ďalšie informácie skúpa.

Teraz však Mary po dlhom čase konečne prelomila mlčanie a pre web markiza.sk porozprávala čo-to o tom, ako prežíva jedno z najkrajších období svojho života. „Prvá som sa to dozvedela ja, potom môj manžel, potom samozrejme rodina. Dlho, dlho to nevedel vlastne nikto, až potom som to musela povedať v práci," prezradila Mary postupnosť, s akou sa o radostnú novinku delila. Až vo štvrtom mesiaci prezradila novinku aj zvyšku sveta.

Zdroj: Instagram M.B.

Svoje prvé tehotenstvo zvláda výborne a aj keď v prvých mesiacoch bojovala s nevoľnosťou, teraz je opäť všetko v poriadku. „Neviem, či som si to vymodlila, alebo to jednoducho tak vychádzalo, ale vždy, keď som pracovala, tak tie nevoľnosti boli v poriadku, nemala som žiadne. Ale vždy, keď som bola doma, tak vtedy som to vlastne tak prežívala. Nikdy som to nemusela riešiť mimo domu a na pľaci už vôbec nie," opísala svoju skúsenosť.

Mary tiež prezradila, kedy by sa bábätko malo vypýtať na svet: „Uvidíme, mal by to byť tak prelom mája a júna, tak uvidíme, kedy to bude." Herečka tak má pred sebou posledný trimester.