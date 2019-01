Českí novinári naložili Rytmusovi: Sbohem kok*te... Takýto náklad ste ešte nečítali!

„Sbohem, kok*te," tak začína nášup, ktorý českí novinári adresovali Rytmusovi, ktorý si momentálne užíva dovolenku na Maledivách so snúbenicou Jasminou Alagič (29). Portál expres.cz reaguje na videá a fotografie, ktoré Rytmus uverejňuje na sociálnych sieťach, no rovno ich prekrýva vulgárnymi odkazmi novinárom, aby tak zabránil ich použitiu. Portál raperovi vyčíta oplzlé urážky a útočí na jeho slovnú zásobu, ktorá podľa nich 'nie je príliš bohatá'. „Opakovať stále dokola varianty slov "kok*t" a "j*be" po čase omrzí, konštatuje portál a rapera vyzýva, aby dokázal, že je v ňom viac. „Chceme viac, king! Poď do nás, kráľ! Máš na to?"

Zdroj: RTVS Trochu inak

Česi sa pravdepodobne dobre bavia. Poriadne štipľavý text nešetrí vulgarizmami a na paškál si berie hlavne raperovo vystupovanie. „Zdravo sebavedomý muž nepredvádza to, čo činí slovenský raper. Ťažké detstvo? Zložité dospievanie? Bolestný vzťah s niektorým z rodičov? Nech je už dôvodom Rytmusovho chovania čokoľvek z uvedeného, alebo sa ako kok*t správa bez príčiny, začína to nudiť rovnako ako úbohá slovná zásoba a kŕčovité ukazovanie majetku." Na druhú stranu portál uznáva, že si Rytmus svoj úspech tvrdo vydrel a z chudobných pomerov sa vypracoval až do svojho luxusného Bentley. Zároveň však poukazujú na to, akým spôsobom sa prezentuje v médiách a na sociálnych sieťach a raperovi radia: „Mlčať je zlato, prosto držať hubu."

Aj keď Rytmus verejne vyhlasuje, že médiá ku svojej sláve či úspechu nepotrebuje, je zrejmé, že články mierené na jeho osobu sleduje. Je teda otázkou času, kedy sa k nemu dostane drsný odkaz z Čiech. Či ho raper odignoruje, alebo sa spustí ďalšia žabomyšia vojna, to ukážu asi najbližšie hodiny.