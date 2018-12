Ivana Christová zapletená do medzinárodného PODVODu: Prišla o tisíce eur!

Stala sa obeťou podvodu? Bývalá Miss Československa Ivana Christová si ešte vo februári 2016 vyrazila s priateľmi do Indie. V luxusnom ajurvédskom centre so špičkovými odborníkmi a procedúrami strávili tri týždne. Populárne centrum sa zameriava na celkovú očistu a uvoľnenie organizmu, ale aj na boj s prebytočnými kilami. Pobyt v centre si Christová veľmi pochaľovala. To však ešte netušila, s akým nepríjemným zážitkom bude nakoniec krajinu opúšťať.

Ako informoval týždenník Plus 7 dní, roblémy vznikli po tom, čo rezort neobdržal od sprostredkovateľskej spoločnosti zo Slovenska zálohovú platbu. Podlžnosť nebola vyrovnaná ani počas samotného pobytu. Keď sa nakoniec Ivana Christová a jej priatelia chystali na odchod, zostali nemilo prekvapení. Vedenie rezortu ich vyzvalo, aby pobyt na mieste uhradili. Išlo pri tom o celkovú sumu až 21 tisíc eur!

Centrum ich dokonca informovalo, že im nebude dovolené rezort opustiť, kým nedôjde k úhrade dlžnej sumy. Nakoniec bola teda skupinka Ivany Christovej donútená vytiahnuť kreditky a spoločne vyplatili takmer 7-tisíc. Následne im bolo umožnené rezort opustiť, keďže ďalšiu transakciu boli schopní vykonať až z domovskej krajiny. „Myslím si, že ajurvédske centrum a cestovka si to nedoriešili zmluvne, že to bolo na oboch stranách také zvláštne. My sme v tom nevinne, ale aj takéto veci sa stávajú. Taký je asi život," vyjadrila sa pre topky.sk Ivana Christová.

Bývalá Miss a jej priatelia sa tak stali obeťami podvodu, kedže za svoj pobyt riadne a dopredu zaplatili cestovnej kancelárii. „Hneď po príchode na Slovensko som išla na políciu a všetko sa riešilo okamžite, takže je to uzavreté, ale v zásade, je to nedoriešené smerom k nám, lebo my sme boli tí poškodení, lebo tá pani (zástupkyňa sprostredkovateľskej firmy, pozn. red.) už nežije. My sme boli tí, ktorí boli okradnutí. Prišli sme o veľa peňazí, lebo sa to vlastne zdupľovalo,“ vysvetlila okolnosti aj momentálnu situáciu.

Pravdou je, že výletníci dodnes čakajú na kompenzáciu platieb, ktoré vykonali priamo k rukám rezortu. „Pre mňa to bola veľmi zlá skúsenosť a ja môžem len toľko povedať, že do Indie už nepôjdem, lebo ten zážitok bol tak nepríjemný, úplne ma to odradilo,“ uzavrela pre Topky.sk Christová.